SESMT realiza capacitação com servidores da Secretaria de Meio Ambiente

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Americana, por meio do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), promoveu nesta semana um Diálogo Diário de Segurança (DDS) com servidores da Unidade de Parques e Jardins (UPJ), da Secretaria de Meio Ambiente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A atividade foi realizada no Viveiro Municipal e conduzida pelos técnicos em segurança do trabalho Roberto Renan Belozo e Ana Bárbara Bueno Lopes.

Sesmt

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à prevenção de acidentes, com foco nas rotinas de poda de árvores e carregamento de cargas. “O pessoal da UPJ utiliza frequentemente equipamentos que exigem atenção, e, com esse diálogo, reforçamos as orientações sobre segurança, avaliação de riscos e uso correto dos EPIs”, explicou Ana Bárbara.

Vinculado à Secretaria de Administração, o SESMT realiza ações permanentes de orientação junto aos servidores, com foco no cumprimento das normas de segurança e na prevenção de acidentes.

Leia Mais notícias da cidade e região