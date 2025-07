Regional do Jardim Europa, em SBO, inicia atendimentos na 2ª-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que a nova Administração Regional do Jardim Europa entrará em funcionamento na próxima segunda-feira, dia 21, para atendimento ao público. Localizada na esquina das ruas Portugal e Grécia, a unidade atenderá de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, oferecendo à população uma ampla gama de serviços. A iniciativa visa descentralizar o atendimento administrativo e facilitar o acesso da comunidade às demandas do dia a dia.

Entre os serviços disponibilizados estão: Abertura de protocolos diversos; Solicitação de poda e extração de árvores; Emissão de credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência; Solicitação de isenção de IPTU; Parcelamento de débitos; Solicitação de serviços públicos, como tapa-buracos e sinalização de trânsito; Atendimento relacionado aos cemitérios municipais; Solicitação e acesso a prontuários médicos; Agendamento para castração de animais; Atendimento a servidores públicos (emissão de documentos, holerites, certidões, entre outros); Serviços referentes à Dívida Ativa; Emissão e atualização de boletos; Adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis).

Novo prédio

O novo prédio possui mais de 100 metros quadrados de área construída e conta com sistema de geração de energia solar por meio de placas fotovoltaicas, promovendo o uso de uma fonte renovável, limpa e sustentável. O projeto arquitetônico prioriza ambientes com iluminação e ventilação naturais, garantindo conforto térmico e eficiência energética. Todos os espaços, inclusive as áreas de espera, contarão com ar-condicionado. A iluminação será feita com lâmpadas LED, que oferecem maior durabilidade e economia no consumo de energia.

