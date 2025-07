O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou nesta quinta-feira (17) um treinamento voltado ao uso e à desinfecção de desfibriladores e cardioversores. A ação teve como objetivo capacitar a equipe de saúde para atuação eficiente em emergências, como paradas cardíacas, e garantir práticas adequadas de higienização dos equipamentos.

“Capacitar nossa equipe é vital para garantir que estejamos sempre prontos para agir em emergências. O uso correto desses equipamentos pode salvar vidas”, destacou o diretor técnico do HM, Dr. José Carletti Júnior.

Com atividades práticas aplicadas nos próprios setores de atendimento, o treinamento reforçou os protocolos de uso seguro dos equipamentos e assegurou que os profissionais estejam familiarizados com os procedimentos de desinfecção, essenciais para a segurança de pacientes e da equipe.

Programação

A programação incluiu demonstrações, simulações e orientações detalhadas sobre os protocolos de segurança no uso dos desfibriladores. A iniciativa integra o compromisso do hospital com um atendimento de excelência e segurança.

“Estamos dando mais um passo significativo na capacitação da nossa equipe, um aspecto fundamental para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes. O treinamento é uma demonstração clara do nosso compromisso em preparar os profissionais para situações críticas”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Com a ação, o Hospital Municipal reafirma seu compromisso com a formação contínua de seus profissionais e a melhoria constante da qualidade do atendimento prestado à população.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

