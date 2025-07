Americana terá 1ª Feira de Hispanidade no dia 26, no São Vito

Com apoio da Prefeitura de Americana, será realizada no dia 26 de julho (sábado), das 10h30 às 16h, a 1ª Feira de Hispanidade no Centro Comunitário São Vito (Rua Ferrúcio Astorri, nº 347). O evento é organizado pela comunidade hispânica da cidade, com entrada gratuita e aberta ao público.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e do Programa MigraRe, voltado à atenção e promoção de direitos de migrantes, imigrantes e refugiados.

“A Feira de Hispanidade é uma oportunidade de celebrar os povos e nações que compartilham da língua e cultura espanholas, promovendo a integração, a inclusão e o trabalho decente”, destacou a secretária de Assistência Social, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

A programação inclui apresentações culturais, danças, músicas, venda de artesanato, comidas típicas, cama elástica, pintura de rosto para crianças e outras atrações. Também haverá expositores da Feira Criativa de Americana.

Celebração

“A data remete à chegada da expedição de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, e é celebrada nos países de língua espanhola. Americana tem uma formação multicultural e a feira valoriza a identidade, os costumes e o empreendedorismo da comunidade hispânica, com foco no crescimento sustentável e no trabalho justo”, explicou a coordenadora do Programa MigraRe, Marilza Morais Silva.

A comunidade hispânica é coordenada pelo pastor Ruben Lopez Mamani, da Igreja Nueva Vida Congregación Bautista Hispana, do bairro São Vito.

No cardápio, haverá comidas típicas da Venezuela (como alfajor, tarta tres leches, besitos de coco, vasos de la felicidad, empanada de goiabada, arepa e pão salgado), do Peru (chicha morada) e da Bolívia (api, sopa de maní, salchipapas). Também serão vendidas bebidas e doces variados.

A venda antecipada de comidas e bebidas típicas pode ser feita por meio do telefone (19) 99325-8720 (com Lídia)

