O assessor do governador Tarcísio Ricardo Molina e os vereadores Tiago Brochi Americana e Felipe Corá Santa Bárbara d’Oeste saíram em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

JB agora passou a usar tornozelo eira eletrônica e não mais poderá se comunicar com o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos articulando sanções ao Brasil.

Molina vê caça às bruxas

Isso é caça às bruxas, pura perseguição política. O completo oposto de uma democracia.

Corá saiu em defesa de Bolsonaro

O que está em curso é um golpe silencioso contra a democracia. Força, Capitão. O povo está vendo. E o Brasil não vai se calar.

Brochi apenas postou um foto de Bolsonaro com os dizeres “Verás que um filho teu não foge à luta”

Governo Lula reage a veto a passaporte de Moraes

NOTA À IMPRENSA

Nota sobre medida dos EUA contra ministros da Suprema Corte

Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos.

A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações.

Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Presidente da República

