A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB-MS), é hoje um nome forte para vir candidata ao senado por São Paulo no ano que vem. Outros nomes cotados para a disputa pelo campo da esquerda são o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), o ex-jogador Raí (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro Fernando Haddad (PT).

Ela foi procurada por lideranças do PT paulista para avaliar a possibilidade de concorrer por São Paulo nas eleições de 2026.

Simone Tebet seria novidade em SP

Embora tenha construído sua carreira política no Mato Grosso do Sul, onde exerceu mandato de senadora entre 2015 e 2022, Tebet mantém vínculos estreitos com o estado paulista. Duas de suas filhas residem na capital e ela possui propriedades no litoral, onde costuma passar boa parte de seu tempo livre.

A ministra recebeu com simpatia a sugestão de mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo, estratégia que permitiria sua candidatura por um dos principais colégios eleitorais do país.

