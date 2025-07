Durante o período de férias escolares, aumenta o número de ocorrências envolvendo o uso de cerol, linha chilena e outros materiais cortantes em linhas de pipa. São produtos com alto potencial de causar acidentes graves, especialmente a motociclistas.

A Guarda Municipal de Americana (Gama) realiza ações preventivas, palestras educativas e campanhas de conscientização sobre o tema. Também promove, em parceria com empresas e entidades do município, iniciativas como a campanha “Pipa com cerol, corte essa ideia”, que incentiva a instalação de antenas corta-linha em motocicletas.

Além das campanhas, os patrulheiros abordam pessoas empinando pipas durante rondas na cidade e verificam o tipo de linha utilizada. De janeiro até 15 de julho deste ano, foram realizadas 12 ações contra o uso de material cortante, com a apreensão de 20 carretéis.

Nos casos de flagrante, o material é apreendido e destruído. Quando o infrator é menor de 18 anos, os responsáveis legais são identificados e acionados para responder pelas medidas cabíveis. Se necessário, a ocorrência é comunicada à Polícia Civil, para apuração de possíveis crimes contra a vida, a saúde, o patrimônio ou a segurança pública.

“O cerol mistura cola com vidro moído e a linha chinesa contém óxido de alumínio e sódio. São armas disfarçadas com capacidade de transformar um momento de lazer em tragédia. Por isso, a Gama se empenha bastante em combater essa prática perigosa”, alerta o comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva.

Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 153.

