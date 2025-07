Teatro de sombras é atração neste domingo no Parque dos Jacarandás

O projeto Palco Aberto, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, apresenta neste domingo (20), a partir das 16h, no Parque dos Jacarandás, o espetáculo “Histórias de Assombrar”, baseado no conto popular “O Homem que Enxergava a Morte”. A entrada é gratuita.

A peça é apresentada em uma tenda com 1,5m x 2,2m, onde grupos de até oito pessoas assistem a uma encenação de 6 minutos feita com Teatro de Sombras. Dois atores atuam dentro da tenda, enquanto um terceiro artista, do lado de fora, interage com o público e orienta a entrada dos grupos seguintes.

A história acompanha o Sr. Juca, que não encontra um padrinho para seu sétimo filho e aceita que “Dona Morte” batize a criança. A partir desse momento, sua vida muda, mas ao tentar enganar a Morte, ele enfrenta um desfecho inesperado.

O espetáculo foi montado pela primeira vez em 2011, dentro do projeto “Bonecos nas Ruas”, da Prefeitura de São Paulo, e desde então circula por diferentes espaços públicos.

O Parque dos Jacarandás fica na Rua do Estanho, sem número, no bairro Mollon.

O projeto, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, é fruto do edital Palco Aberto que viabilizou a contratação de atrações culturais por meio do Fundo Municipal de Cultura. O documento contemplou uma ampla variedade de expressões artísticas, com apresentações divididas entre as categorias artísticas cênicas e musicais.

Confira a programação completa dos demais meses com horários e locais:

Julho

20/07/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Cia Luzes e Lendas – Histórias de Assombrar

27/07/2025 – 9h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Confraria do Conto – Histórias Viajantes

Agosto

10/08/2025 – 9h | Jacarandás | Música | Orquestra Feminina de Viola Caipira

17/08/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Manda Moraes – A MPB Delas

24/08/2025 – 9h | Jacarandás | Música | Orquestra Barbarense de Violas – Canta o Coração do Sertão

31/08/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Bloco Apareceu a Margarida

Setembro

14/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Cultura Popular | Bloco do Traquitana

21/09/2025 – 9h | Jacarandás | Dança | Grandplié – Doce Amargo

28/09/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Banda das Bárbaras

Outubro

04/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Narrativa Oral | Thiago Gonçalves – Buuu… Medinho

05/10/2025 – 16h | Jacarandás | Teatro | Trupe Dona Formiga – A Floresta Mágica e o Livro Perdido

11/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | Casa Dois João – Histórias de Montar: Qual seu vaso?

12/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Dario Welton – Encontro das Princesas

18/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Teatro | NAC – Alinhavando

19/10/2025 – 16h | Jacarandás | Dança | Hellen Chiquetto – As Aventuras de Lilo, Stitch & Angel

26/10/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | O Bloquinho Animadinho

Novembro

08/11/2025 – 16h | Jacarandás | Narrativa Oral | Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto

09/11/2025 – 16h | Jacarandás | Hip Hop | Will Masca – Batalha do CEU

15/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Samba do Negro Silva – Samba Raiz

16/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Flavinho no Pagode – Pele Preta

29/11/2025 – 16h | Jacarandás | Música | Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz

30/11/2025 – 16h | Parque dos Ipês | Música | Robson Cruz e Banda

Veja os endereços dos parques

Parque dos Ipês

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte

Parque dos Jacarandás

Rua do Estanho, s/nº, Mollon

Entrada gratuita

