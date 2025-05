A rejeição ao nome do filho do prefeito Chico Sardelli Franco (PL) tem deixado vereadores, assessores e até gente próxima do governo preocupada com os riscos de se ‘mergulhar’ na campanha do herdeiro do prefeito na campanha para deputado no ano que vem.

Apesar de o time mais fechado (4 secretários além do próprio Franco) trabalhar com a ideia de que a base de votos de Chico em 2024 e o grande time de vereadores eleitos nessa esteira darão guarida e ‘tracionamento’ para a campanha do ano que vem, gente que observa o meio político vê muita rejeição ao estilo do nepobaby da vez entre servidores municipais e pontuam outros dois problemas.

Rejeição ao estilo e outras opções

Nome alternativo para a direita e que tem declarado que não vem candidato a prefeito em 2028, o assessor do governador Tarcísio Ricardo Molina (Republicanos) se encontrou com dois vereadores na semana passada e tem aberto diálogo com vários nomes da CM Americana de olho na disputa de 2026.

