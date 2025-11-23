O Remo finalmente subiu para a Série A, encerrando um jejum de 31 anos longe da elite do futebol brasileiro. A equipe paraense confirmou a promoção com uma vitória emocional sobre o Goiás, em partida de alta tensão no Estádio Mangueirão, diante de sua apaixonada torcida.

A tarde deste domingo, 23, encerrou a Série B do Brasileirão 2025 com definição de campeão, acessos históricos e rebaixamentos que movimentaram a rodada final. O Coritiba, que liderou grande parte do campeonato, confirmou o título ao terminar a competição com 68 pontos, coroando uma campanha de regularidade.

Logo atrás, o Athletico-PR garantiu sua volta imediata à Série A. O Furacão reagiu no segundo turno e assegurou o acesso com uma sequência sólida que o manteve na parte de cima da tabela. As outras duas vagas do G-4 também foram confirmadas: a Chapecoense, que fez um returno de recuperação , e o Remo, que celebrou um retorno histórico à elite depois de 31 anos.

A reta decisiva contou com a força mental do grupo e a liderança de Pedro Rocha, que despontou como protagonista. Com 15 gols na competição, ele assumiu a artilharia da série e se tornou peça fundamental na briga pelo acesso.

