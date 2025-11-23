A Defesa Civil emitiu alerta no fim da tarde destedomingo (23) para a possibilidade de pancadas de chuva fortes na região, acompanhadas de rajadas de vento e risco de granizo.

O órgão recomenda que a população busque abrigo, evite áreas abertas e mantenha atenção redobrada durante a passagem das nuvens mais carregadas, reduzindo riscos de acidentes.

Alerta da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil participa que a formação de um sistema de baixa pressão poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, entre as cidades de Ilhabela (SP) e de Campos dos Goytacazes (RJ), com ventos de direção Oeste a Sudoeste e intensidade de até 56 km/h (30 nós), e rajadas até 83 km/h (45 nós), entre as manhãs do dia 25 e 26 de novembro.

Comitês PCJ anunciam início de plantio

A proteção dos biomas e das nascentes tem sido pauta fundamental da COP30 para a sustentabilidade hídrica no Brasil e no mundo. Neste cenário, a restauração da vegetação nativa são ações fundamentais para garantir água em quantidade e qualidade para as próximas gerações. Com esse propósito, será realizado no dia 29 de novembro às 9h na Fazenda Água Branca, um plantio celebrativo de início do Projeto Nascentes Rio Claro, no município de Rio Claro (SP).

A iniciativa da Agência das Bacias PCJ reúne produtores rurais, poder público, iniciativa privada sob planejamento dos Comitês PCJ, com o objetivo de fortalecer práticas sustentáveis de uso do solo e promover a recuperação de áreas estratégicas para o abastecimento público.

“A restauração florestal é uma das ações mais efetivas para garantir água no futuro. Ao apoiar projetos como o Nascentes Rio Claro, a Agência das Bacias PCJ reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e com a proteção dos mananciais que abastecem milhões de pessoas na região”, destacou Sergio Razera, diretor-presidente da Agência das Bacias PCJ.

