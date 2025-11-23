O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 345 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO no PAT

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 20

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Assistente Administrativo – Com Experiência 10

Assistente Administrativo – Sem Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 5

Atendente de Loja – Sem Experiência 3

Atendente de Lojas e Mercado – Sem Experiência 25

Atendente de Mesa – Com Experiência 4

Auxiliar de Almoxarifado – Com Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Com Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 9

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 15

Auxiliar de Logística – Com Experiência 3

Auxiliar de Manutenção de Edificações – Sem Experiência 3

Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 10

Balconista – Sem Experiência 4

Carregador (Veículos de Transporte Terrestre) – Com Experiência 10

Chefe de Serviços Limpeza – Com Experiência 1

Coletor de Lixo – Sem Experiência 15

Conferente de Carga e Descarga – Com Experiência 10

Consultor de Vendas – Com Experiência 2

Costureira – Com Experiência 15

Estoquista – Com Experiência 2

Farmacêutica – Com Experiência 3

Faxineiro – Com Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Fiscal de Prevenção de Perdas – Com Experiência 7

Lavador de Veículos – Com Experiência 6

Mecânico de Refrigeração e Climatizador – Com Experiência 5

Montador – Com Experiência 1

Montador de Equipamento Elétrico – Com Experiência 1

Montador de Máquinas – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Motorista Operacional de Guincho – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção de Edificações– Sem Experiência 9

Oficial de Serviços Gerais de Manutenção Edificações – Com Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 18

Operador de Câmera Frias – Sem Experiência 3

Operador de Serigrafia – Sem Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 2

Repositor de Mercadorias – Sem Experiência 7

Soldador – Com Experiência 1

Subgerente – Sem Experiência 1

Supervisor de Caixas e Bilheteiros – Sem Experiência 5

Técnico de Comunicação de Dados – Com Experiência 12

Vendedor de Comércio varejista – Com Experiência 2

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência – temporário 12

Vendedor Interno – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Sem Experiência 5

Vendedor Porta a Porta – Com Experiência 3

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 22

Arco Comércio e Varejo 2

Arco Logística 5

Arco Produção 3

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 17

Estágio na Área da Saúde 1

Estágio em Comunicação 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio para Ensino Médio 8

Estágio de Moda 1