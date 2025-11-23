Lançamento- Ciclos que geram frutos e que possibilitam uma abordagem, com os pequenos, sobre despedidas e, também, recomeços. Escrito por Sílvia Delázari, ilustrado por Lucas Pessoa e publicado pela Editora Adonis, o livro infantil ‘Sementes de afeto’, que aborda de modo delicado esse tema, será lançado neste sábado (22), a partir das 9h30, em Adonópolis.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para a participação gratuita no evento, que contará com bate-papo, sessão de autógrafos e de fotos com a escritora, além de oficina criativa e sorteio de livros, é necessário fazer inscrição antecipada no site (adonopolis.com.br/#agenda).

A escritora revela que essa história nasceu já faz algum tempo. “Ela estava engavetada, porque foi inspirada num momento muito difícil da minha vida, em que vivenciei a partida da minha irmã e o luto. E porque eu queria levar essa história para a literatura; para, de alguma forma, contribuir para que o leitor compreendesse como a vida é cheia de ciclos, precisei antes me curar da saudade doída”, conta.

As flores foram uma forma encontrada para a abordagem do tema. “Às vezes, algumas flores vingam, depois de ficarem doentinhas, de serem acometidas por um fungo, por exemplo, e há aquelas que morrem… Esse é um processo muito comum na vida da gente e vejo que é uma narrativa importante, justamente, porque fala dos finais, mas também fala dos começos”, explica Sílvia.

Inspiração familiar

A mãe da escritora também inspirou a personagem do livro. “Dona Rosa é inspirada na minha mãe, que se chamava Rosa, e cultivava rosas e tomatinhos no seu jardim”, relembra. “Então, esse livro tem elementos muito presentes do meu cotidiano nas casas em que morávamos. A minha mãe tinha mão muito boa para as plantas. Plantava e replantava. Uma louça que trincava na cozinha, logo, virava vaso”.

O livro aborda de forma metafórica e, ao mesmo tempo, esperançosa, as perdas. “Eu vejo que, para o leitor menor, para a criança que lê ou para aquela a quem é feita uma mediação de leitura, esse livro vai, de alguma forma, confortar, pois as crianças também passam pelas perdas: despedem-se de um amiguinho que muda de cidade, de um animal, de uma pessoa, ou têm que lidar com o fim do casamento dos pais”, revela.

A parceria com o ilustrador também é destacada por Sílvia. “A proposta foi abraçada de forma muito aconchegante pelo Lucas, que conseguiu entender a alma do livro. E durante as nossas conversas, eu fui trocando muito com ele a respeito de alguns objetos que havia na casa da minha mãe e que passaram a fazer parte da ilustração: o filtro de água, aquela estante com três partes…”, destaca.

A publicação também possui conteúdos adicionais como contação de histórias, interpretação em Libras e audiolivro, que podem ser acessados por meio de QR Code.

Duas décadas e lançamentos

O lançamento de ‘Sementes de afeto’ revisita também o começo de um ciclo: da escritora e da editora. ‘Bichinhos solidários’ foi a primeira publicação em literatura infantil da Editora Adonis, em 2005, e o primeiro livro de Sílvia Delázari. “Ainda me lembro do sorriso da Magali (Comelato), quando cheguei à gráfica, levando comigo minha primeira história. Da minha parte era só um sonho de mãe. Da parte dela, soube bem depois, era levar muitas histórias para muitas crianças. Sonhamos juntos: eu, ela e outros autores”, relembra.

O propósito de possibilitar o acesso à literatura também fez parte, desde o começo, de ambas as trajetórias. “Foi preciso pensar maneiras de levar livros para as crianças, já que muitas não poderiam comprar e nós não poderíamos distribuir gratuitamente. Nasceram, então, os projetos, as festas nas praças, as viagens para outras cidades, conduzidos todos pelo sonho, pelos sonhos da Magali”, recorda. “E agora, olhando para a linha do tempo, vejo que o ‘Sementes de afeto’ trata desses ciclos que vivenciamos, nos quais há tempo para celebrar a publicação de um novo livro, tempo para encerrar projetos, para se despedir de pessoas e ver nascer novos projetos, num ir e vir como as estações”, conclui.

Leia + sobre diversão e arte