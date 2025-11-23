A Miss Jamaica, Gabrielle Henry, continua internada na UTI após a queda durante o Miss Universo 2025z Familiares afirmam que ela não apresenta a recuperação esperada e permanece em monitoramento constante.

Embora exames iniciais não indiquem fraturas, médicos mantêm cuidados intensivos devido ao estado ainda delicado.

Vídeo queda Miss Jamaica

Dua Lipa aparece de Havaianas em dump homenagem ao Rio de Janeiro

Havaianas segue em alta no radar da moda global. A marca, que foi eleita pela plataforma internacional LYST como um dos itens mais desejados da temporada, segue reforçando sua relevância cultural e presença no cenário fashion mundial. A cantora Dua Lipa postou um registro nas suas redes sociais usando uma Havaianas Brasil logo branca em homenagem ao Rio de Janeiro, um dia após seu último show no Brasil.

A artista caiu de amores pelo Brasil, circulou pelo Rio, sambou com Sabrina Sato, foi ao Maracanã, só faltava mesmo carimbar o passaporte, com as legítimas Havaianas nos pés! Todo mundo usa, todo mundo ama!

A aparição da artista se soma a uma série de nomes internacionais que, recentemente, também foram vistos usando Havaianas como Kim Kardashian, Shawn Mendes, Katy Perry, Naomi Watts, Rihanna, Kylie Jenner, Alex Consani e Antoni Porowsko, reforçando o movimento de celebridades adotando o clássico chinelo brasileiro como parte de seu estilo cotidiano.

Com essa nova cena, Havaianas consolida ainda mais seu papel como símbolo do lifestyle brasileiro e item indispensável no guarda-roupa global, transitando entre música, moda e cultura pop com autenticidade.

Sobre Havaianas

Havaianas é uma marca de chinelos, original do Brasil desde 1962. A marca revolucionou o conceito de calçado em meados dos anos 1990, transformando o chinelo em um item de moda desejado. Desde seu lançamento, mais de 5 bilhões de pares de Havaianas foram vendidos mundialmente. Havaianas é mais do que uma marca de praia: é um estilo de vida — no Brasil, 95% das pessoas têm ao menos um par em casa. Reconhecida pela qualidade de seus produtos, a líder global em chinelos está nos pés de pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais. Anualmente, a marca vende mais de 230 milhões de pares no mundo todo.

