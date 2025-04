O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal pedindo à prefeitura a execução de recapeamento da malha asfáltica na Rua Virtude, no bairro Jardim Boer. No documento, o parlamentar aponta que em visita ao local constatou a necessidade urgente de reparos comprometendo a mobilidade e causando transtornos tanto para residentes quanto para quem transita pela via.

“A qualidade do asfalto está extremamente prejudicada. Outras ruas dos arredores foram recapeadas, porém esta não foi contemplada, o que reforça a necessidade de atenção por parte da administração municipal”, destaca Renan. “É uma demanda legítima da população. A situação atual da via exige uma ação urgente e espero que o setor competente da prefeitura atenda esse pedido com a prioridade que ele merece”, conclui. A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira, dia 15, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.