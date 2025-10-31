Renan de Angelo acompanha problemas e propõe ações no Zincão

O vereador Renan de Angelo (Podemos) realizou, no sábado (25), uma visita à comunidade conhecida como “Zincão” no bairro Parque da Liberdade, em Americana. A ação teve como objetivo acompanhar de perto o problema de erosão que vem atingindo o local e buscar alternativas para conter o avanço da água que ameaça moradias e dificulta a mobilidade dos moradores.

Durante a visita, Renan esteve acompanhado de um morador da cidade e de um estudante de Arquitetura, que está desenvolvendo seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com foco em soluções urbanas e sustentáveis. O grupo percorreu a área, avaliando a extensão dos danos causados pela erosão e discutindo possibilidades de intervenção técnica e comunitária.

Segundo o vereador, a parceria entre conhecimento técnico e realidade social é essencial para construir soluções eficazes. “A erosão está avançando e já começa a comprometer a segurança das famílias. É fundamental unir forças entre o poder público, a comunidade e a universidade para encontrar saídas sustentáveis e rápidas para esse problema”, destacou Renan.

A visita faz parte do compromisso do parlamentar em promover uma atuação presente e participativa, priorizando as demandas das comunidades mais vulneráveis e buscando medidas concretas que garantam dignidade e segurança aos moradores.

