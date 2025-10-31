A Prefeitura de Americana vai interditar neste sábado (1), a partir das 7h, o trecho da Rua Fernando de Camargo entre as ruas Rui Barbosa e Washington Luiz, na região central da cidade. A ação por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

A interdição será necessária para que o Departamento de Água e Esgoto (DAE) execute a reconstrução de um poço de visita localizado em frente ao Banco Bradesco. A previsão de conclusão do serviço é para as 14h, a depender de eventuais intercorrências ou fatores climáticos.

Fernando de Camargo sinalizada

O local já está devidamente sinalizado a fim de prevenir acidentes e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

A Utransv informa, ainda, que os ônibus que utilizam esse trecho farão o desvio pela Rua Rui Barbosa.

