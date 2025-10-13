Reservatórios melhores- A qualidade da água do Rio Piracicaba no ponto onde é feita a captação de água bruta para abastecer o município de Americana segue melhorando com a chegada das chuvas na cabeceira do manancial, no Sul de Minas Gerais. Com isso, as condições de tratamento da água também estão melhorando. De acordo com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), às 7h desta segunda-feira (13), os reservatórios do município contabilizavam 23 milhões de litros de água.

O volume ainda está abaixo do ideal, que seria de 36 milhões de litros em dias normais, mas representa um alívio para o sistema de abastecimento após semanas de situação crítica.

Ainda assim, de acordo com a autarquia, a intermitência pode atingir diversas regiões da cidade. Por isso, o uso racional da água é fundamental neste momento, para que haja normalização do serviço ao longo dos próximos dias.

Mais reserva de água

O DAE informa que, com o início das chuvas no Sul de Minas, no final da semana passada e ao longo do fim de semana, a água do Rio Piracicaba em Americana apresentou evolução na qualidade. Esse avanço tem contribuído para melhores condições no processo de tratamento realizado pela autarquia.

Segundo o DAE, é fundamental que as chuvas que começaram na região Sul de Minas tenham continuidade, o que está indicado nas previsões meteorológicas para os próximos dias, possibilitando que essa evolução nas condições da água se mantenha e avance gradualmente.

Por isso, o uso consciente da água é fundamental para que o sistema de abastecimento volte à normalidade o mais rápido possível.

DECRETO

A Prefeitura de Americana decretou, no dia 30 de setembro, estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como reforço no combate a vazamentos, contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE destaca que a estiagem prolongada, nos meses de agosto e setembro, com chuvas 90% abaixo do esperado, e a baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba prejudicaram o tratamento de água nas últimas semanas, reduzindo significativamente a oferta de água para abastecimento.

A autarquia pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize.

