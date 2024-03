Semaninha mais curta é uma ótima opção para descansar e estar com a família ao redor da mesa. Os dias que antecedem o Domingo de Páscoa são chamados de Semana Santa e, para as pessoas que costumam não consumir carne vermelha nesta época, principalmente na Sexta-Feira Santa (dia 29/03), alguns restaurantes da 19ª Campinas Restaurant Week oferecem pratos preparados com peixes e frutos do mar em seus menus do festival.

Com o tema “Revolução Vegetariana”, a edição teve início no último dia 14 de março e segue até 14 de abril em mais de 30 estabelecimentos de Campinas, Indaiatuba e Jundiaí, com menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos de R$54,90 a R$109,00 no almoço e/ou no jantar.

“Convidamos os restaurantes a também oferecer opções sem carne em seus menus week. Este tema não é apenas uma celebração ao vegetarianismo, mas sim um convite à reflexão sobre nossas escolhas alimentares e o impacto que elas têm no mundo ao nosso redor”, diz o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

A iniciativa abrange todas as especialidades, desde a tradicional comida brasileira, passando pela italiana, argentina, mexicana, mediterrânea e japonesa, até os pratos autorais.

Opções sem carne vermelha para a Semana Santa

Em seu menu week, o restaurante Obeiju está oferecendo como opção de entrada o crudo de tilápia com carambola, servido na telha de biju e finalizado com suco de caju, flor de sal e mel silvestre. Como prato principal a sugestão é o “Encontro das Águas”, com arroz nero cremoso de alho poró, servido com camarão e lula do mar, juntos com o Pirarucu de água doce e molho de moqueca finalizado com farofa de côco.

O Chef Antonello vem com o ceviche de peixe asiático como opção de entrada sem carne vermelha e o Linguado ao molho thai com batata gratin como prato principal.

O Le Troquet está com opções com peixes tanto no almoço – Robalo beurre blanc, com purê de batata doce – quanto no jantar: Abadejo à provençal, ervilhas tortas e cenoura baby agridoce. A entrada fica por conta da alcachofra na manteiga.

E que tal o tradicional Salmão grelhado com risoto de limão siciliano? Essa é uma das opções de prato principal do Virtu Gastronomia, restaurante de Indaiatuba estreante na Campinas Restaurant Week.

Já para o Kanu o que não falta são opções com peixes e frutos do mar. Para o almoço, o restaurante está oferecendo opções de entrada como tartar de Salmão finalizado com flor de sal e azeite defumado, e croqueta de Salmão com molho spicy. E o prato é o combinado de 16 peças, sendo 3 sashimis Salmão, 3 sashimis Atum, niguiri Salmão, niguiri Atum, niguiri peixe branco, 4 fila avocado e 3 futomaki. No jantar as entradas são tartar de atum com molho ponzu defumado, ou tempurá de milho doce acompanhado de molho thai. E as opções de prato são a posta de Salmão grelhada na brasa com legumes e arroz frito ou o combinado Salmão de 20 unidades: 4 sashimis, 4 hossomaki barriga de Salmão, 2 niguiri Salmão toro, 2 niguiri Salmão aburi com salsa trufada, 2 niguiri Salmão hoisin e mini Usuzukuri 6 fatias com molho ponzu.

O Calle 54, em Jundiaí, está com opção de Saint Peter com risoto de limão no jantar. E o Del Jardin, em Campinas, com a borboleta de Salmão assada na farinha panko e acompanhada por arroz negro e molho bisque de camarão, também no jantar.

A costela de Tambaqui grelhada e purê de mandioquinha é a aposta sem carne vermelha do Barbacoa.

E o La Palette vem com cromesqui de bacalhau morhua e requeijão com coullis de pimentão vermelho defumado, como opção de entrada, e a Merluza austral ao vapor com espuma de vinho branco e creme de ervilhas frescas e mini cenouras em conserva, como um dos pratos principais. Mas, neste restaurante, é preciso fazer reserva antecipadamente.

A Casa Belga está oferecendo como opção de entrada lula refogada no azeite com tomate cereja, cebola, alho e especiarias e Abadejo grelhado ao molho beurre blanc com cogumelos frescos, alcaparras e camarões com risoto de parmesão

O tradicional bolinho de Bacalhau é uma das entradas do Sala 575 nesta edição da Campinas Restaurant Week, e o Robalo com batatas duchesse, aspargos salteados e molho romesco é um dos pratos principais.

A Sulina Parrilla traz a casquinha de Bacalhau e também o Arroz do Capitão, preparado com peixe, tentáculos de lula, mariscos e camarões, puxados no vinho branco e especiarias.

O lombo de Cação à dorê, servido ao molho de coco, pimentões e dendê, acompanhado de arroz com brócolis é a aposta com peixe do Origens para o festival.

O Strog&Noff vem com o filé de peixe recheado com camarão e risoto de aspargos. E o Consagrado’s Brew Garden com aguachile de camarão com uva e maçã verde como opção de entrada e bobó de camarão com arroz de coentro e farofa cítrica de castanha como opção de prato principal no jantar.

Restaurantes participantes:

Campinas: 430 Gradi Cambuí, Abbraccio Cucina Italiana, Barbacoa, Bistrô La Palette, Cantina Fellini, Casa Belga, Chef Antonello, Del Jardin (Meliá Hotel), Duo Bruschetteria & Cucina, Empório do Nono, Famiglia Gianni, Kanu, Le Troquet, Macaxeira, Mow Culinária Vegana, Obeiju (I am Design Hotel), Olive Garden, Otro Parrilla e Bar, Outback Steakhouse (Campinas Shopping), Origens (Radisson Red Hotel), Sala 575, Smeat Steakhouse, Strog&Noff, Sulina Parrilla e Restaurante, Trankilo Burreteria, Tratto Pizza e Bar. Jundiaí: Calle 54.

Estreantes: Consagrado’s Brew Garden, La Boca Parrilla Argentina, Ramalho Experience, Virtu Gastronomia (Indaiatuba) e Empório Verace (Jundiaí).

Valores dos Menus Week (com entrada, prato principal e sobremesa)

Tradicional: Almoço R$ 54,90 | Jantar R$ 69,90

Plus: Almoço R$ 68,90 | Jantar R$ 89,90

Premium: Almoço R$ 89,00 | Jantar R$ 109,00