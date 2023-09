Restaurantes da região têm saldo de 480 empregos em julho

Impulsionados pela estabilidade do setor de eventos corporativos, com atração de turistas de negócios, e da economia, os setores de alimentação fora do lar (restaurantes e bares) e hospedagem (hotelaria) criaram 480

novos empregos formais no mês de julho na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Os números são do Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (30).

No mês passado, o total de admissões dos dois setores foi de 3.161 contratações, contra 2.681 demissões, com saldo de 480 postos gerados. No acumulado de janeiro a julho, foram criadas 3.906 vagas pelos restaurantes, bares, padarias e estabelecimentos ligados as atividades da alimentação fora do lar e hotéis.

A alimentação fora do lar, com mais de 30,7 mil estabelecimentos em operação na RMC, foi quem gerou mais vagas em julho: 425 (2.908 admissões e 2.483 demissões no período), sendo que 13 dos 20 municípios da RMC tiveram saldo positivo, cinco fecharam o mês negativo e dois terminam com saldo zero.

Já o setor de hotelaria, que tem registrado estabilidade após fortes altas nos últimos dois anos pós-pandemia, principalmente com a volta dos eventos corporativos, fechou julho com saldo de 55 novas vagas geradas (253 admissões, contra 198 demissões). Campinas, centro do maior número de eventos e com maior quantidade de hotéis, liderou, com 17 postos gerados.

Matheus Mason, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas diz que os dados, tanto mensal como anual, indicam uma retomada do setor de restaurantes e bares, o que exige a contratação de mão de obra para atender a demanda. “Os números também mostram a força do setor como um dos principais geradores de empregos formais no país”, diz.

Para o presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB) Vanderlei Costa, o número positivo dos hotéis em julho reforça que o setor hoteleiro regional encontrou um ponto de equilíbrio após as restrições, com a retomada dos eventos, principalmente corporativos, que representam 80% dos negócios do setor, “É bem provável que os números positivos se mantenham nos próximos meses, pois há uma expectativa de meses ainda melhores com a soma de eventos em várias cidades da região e festas de final de ano e formaturas”, afirma.

