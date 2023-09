Dois em cana por tráfico no São Manoel

Dois homens foram detidos por tráfico de drogas

este sábado em Americana. As detenções aconteceram no bairro São Manoel. Um dos homens trazia drogas consigo.

Os policiais faziam patrulha de rotina na rua São Benedito, na entrada do bairro. Eles logo perceberam um homem em atitude suspeita. Ele estava agachado junto ao meio fio. O suspeito trazia consigo algo semelhante a crack.

A revista revelou serem 15 porções, um telefone celular e mais R$ 98 em dinheiro. O homem disse aos policiais que estava encerrando seu ‘turno’ no tráfico de drogas e estaria, naquele momento, fazer a entrega do que havia conseguido com a féria (movimento de venda) durante todo o dia.

