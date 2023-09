Global Guta Stresser pobre vive de favor

A ex-global atriz Guta Stresser tem enfrentado sérios

problemas financeiros. Após não conseguir honrar com o pagamento do financiamento do imóvel em que morava, a artista está morando em um quarto disponibilizado pelo Sindicato de professores e funcionários(as) de escola do Paraná (APP).

As informações foram reveladas durante uma entrevista de Guta Stresser à Marie Claire, onde a atriz também comentou sobre o seu retorno a Curitiba, cidade onde a atriz nasceu e decidiu voltar após perder o seu imóvel em Itanhangá, no Rio de Janeiro.

A atriz comentou os acontecimentos que a fizeram perder o seu imóvel durante a entrevista: “Não podia arcar com a minha responsabilidade de ter assinado um contrato para comprar um imóvel. De repente, me vi em uma situação inadimplente e com uma qualidade de vida ruim. Nunca desejei isso”, revelou a atriz.

Sobre o seu retorno a Curitiba, ainda durante o bate papo à revista, Gusta Stresser revelou: “Voltar para Curitiba não é como se estivesse retrocedendo, não para mim. Pelo contrário, sinto que estou me rejuvenescendo e me encontrando de novo”, comentou a atriz.

A atriz também comentou sobre como o retorno a Curitiba a faz relembrar toda a sua trajetória artística: “Comecei a fazer ballet no Teatro Guaíra quando tinha 11 anos de idade. Hoje, enquanto ensaiava a nossa peça lá, fui lembrando de toda a minha trajetória. Funcionários que me viram desde criança andando por lá continuam no local. É muito bonito. Estou vivendo um momento rico e fico feliz de ser na minha cidade, onde cresci fazendo teatro”, pontuou a atriz.

