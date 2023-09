Detran-SP realiza campanha de conscientização no The Town 2023

Durante o festival musical The Town, o Detran-SP dá continuidade às ações de sua campanha “Detran Festival: É show respeitar a vida no trânsito”. O público do evento poderá realizar testes educativos de bafômetro e participar de um jogo interativo da memória, com alertas sobre segurança viária e os riscos da mistura álcool e direção. As mensagens de conscientização também estão em peças da campanha educativa, veiculadas em relógios de rua, pontos de ônibus, programas de rádio e internet.

O Detran Festival, campanha iniciada na última segunda-feira (28), incorpora a música como uma ferramenta eficaz para promover mensagens vitais de segurança viária, abordando o público-alvo do evento com um line-up (termo que se refere a quem vai tocar no festival) de peso. As bandas fictícias “The S0.0brios”, “Direção Urbana”, “Próxima Parada” e “The Poupers” apresentam as mensagens de conscientização também em relógios de rua, pontos de ônibus, programas de rádio e internet.

No primeiro dia de veiculação, a campanha incluiu a adesivação dos vagões da linha verde do Metrô e da linha esmeralda da CPTM. Na quinta (31) e sexta-feira (01), na estação República da linha vermelha do Metrô, foram distribuídos “leques” com mensagens de consumo consciente do álcool e a indicação do transporte público como alternativa para os participantes. “Vai para o Festival? Entre no bonde da segurança e não misture álcool e direção. Escolha o Metrô” sugerem as ventarolas – a serem distribuídas também em outras estações de metrô ao longo dos dias do evento, guiando o público sobre o caminho a ser percorrido até a chegada ao local onde acontece o festival. Os materiais educativos do Detran-SP insistem ainda que é fundamental termos responsabilidade no trânsito para a preservação de vidas.

No autódromo de Interlagos, onde a estrutura do The Town foi montada, os profissionais do Detran-SP convidarão o público a fazer o teste do bafômetro no estande do Governo-SP, como meio de conscientização sobre o consumo consciente de bebida alcoólica. O equipamento é preciso ao acusar a ingestão de qualquer miligrama de álcool por ar expelido – e os participantes serão lembrados de que, numa blitz, a tolerância é zero. Além dos bafômetros, as pessoas poderão brincar com os jogos educativos, como o jogo da memória interativo “Se beber, vá de metrô”.

Exatamente para coibir a mistura desastrosa entre álcool e direção, o Detran-SP intensifica na capital, nos dias do festival musical, suas blitze da Operação Direção Segura Integrada, ação em parceria com as equipes das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, que tem o objetivo de prevenir os acidentes causados pelo consumo de bebida alcoólica combinado com direção. Nas blitze, as ventarolas serão distribuídas aos motoristas fiscalizados, insistindo na mensagem do Detran Festival.

LEIA TAMBÉM: Detran-SP autua 10 em blitz por recusa de bafômetro em Americana

Foco constante na conscientização

A atual gestão do Detran-SP tem feito diversas campanhas para alertar todos os tipos de condutores para a importância de obedecer às leis de trânsito e aumentar os cuidados. Em fevereiro, o Governo de São Paulo apresentou uma ação para o Carnaval, com o mote “Palavras mentem. Números, não”, para o slogan “Neste Carnaval, não dê desculpas. Se beber, nem pense em dirigir”. Já na Semana Santa, em abril, o respeito aos limites de velocidade e manutenção prévia dos veículos foram as principais tônicas da campanha “Escute quem você ama, viaje com segurança”, com o objetivo de conscientizar os condutores sobre o respeito ao limite de velocidade e às leis de trânsito, assim como da atenção à manutenção dos veículos, antes de pegar a estrada no período do feriado.

Em maio, o foco da campanha sobre o Maio Amarelo foi “No trânsito, respeite a sua vida e a dos outros”, com o intuito de refletir diante de relatos reais de quem teve sua trajetória impactada por acidentes. E, em julho, ainda está em circulação a campanha educativa “No trânsito, dê férias para a morte” para o período de descanso escolar. As peças usam o humor para ressaltar que só a partir de cuidados e respeito às leis de trânsito pelos motoristas é que a “morte” pode tirar férias.

Durante a 68ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, encerrada no último final de semana de agosto, o Detran-SP promoveu a campanha com foco na região “Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão: quem gosta de rodeio não mistura álcool e direção”, baseada em versão de uma das mais conhecidas canções sertanejas. Foram promovidas a entrega de material educativo, blitz da conscientização e a veiculação de cartazes e jingle em veículos locais e nas imediações do evento. A abordagem sugeria a escolha do “motorista da rodada”, pessoa responsável por dirigir para quem estiver bebendo, evitando acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool.

Sinistros e vítimas do Trânsito em São Paulo

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e pelo Detran-SP, o Estado de São Paulo apresentou queda de 16,9% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre julho deste ano com o mesmo mês do ano passado. Em 2023, ocorreram 446 óbitos em acidentes, contra 537 em 2022. A queda de óbitos no trânsito no Estado de São Paulo também é evidenciada na comparação entre os sete primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano (redução de 6,8%). Destaca-se ainda a queda de 67% em julho deste ano no número de mortes envolvendo bicicletas, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Nesta mesma análise, houve redução de 27,6% no número de óbitos envolvendo pedestres e de 8,7% nas mortes envolvendo motociclistas.

Entretanto, o número de acidentes não fatais registrados no acumulado do ano (janeiro a julho) apresentou um aumento de 9,3%, em comparação com os primeiros sete meses do ano passado, no estado de São Paulo. Os dados reforçam a necessidade de manutenção de ações de conscientização dos motoristas, para que o respeito às leis e os cuidados preventivos sejam instrumentos de um trânsito mais seguro e eficiente.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP