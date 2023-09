Limeira abre Concurso Público com salário de até R$ 8.684,46

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Limeira. Realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec, o certame prevê um total de 211 vagas para candidatos de nível Superior, Técnico, Médio e Fundamental completos. A carga horária é de 20h a 40h e o salário é de até R$ 8.684,46.

As inscrições custam de R$ 25,90 a R$ 100,90 e devem ser realizadas até o dia 02 de outubro pelo site da Fundatec. A data provável de aplicação das provas é 26 de novembro de 2023. O Edital pode sofrer alterações. Acompanhe as atualizações pelo mesmo site. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo atendimento on-line Cybis (WhatsApp 51 99847-4972), pelo formulário no link, a qualquer momento, ou pelos telefones (51) 3320.1043, para Porto Alegre e DDD 51, e 0800 035 2000, para interior e outros Estados, das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira.

NÍVEL SUPERIOR COMPLETO

Cargo (vagas): Analista Clínico (02); Analista de Marketing (01); Analista Jurídico (02); Comunicador Social (01); Enfermeiro (03); Engenheiro de Segurança do Trabalho (01); Engenheiro Eletricista (01); Estimulador Pedagógico (01); Farmacêutico (01); Fiscal de Obras Especializado (01); Fisioterapeuta (01); Fonoaudiólogo (01); Médico Diarista I: Alergologista (01); Médico Diarista I: Anestesista (01); Médico Diarista I: Angiologista e Cirurgião Vascular (01); Médico Diarista I: Auditor (02); Médico Diarista I: Cirurgião de Cabeça e Pescoço (01); Médico Diarista I: Cirurgião Geral (01); Médico Diarista I: Clínico Geral (02); Médico Diarista I: Dermatologista (01); Médico Diarista I: Endocrinologista Infantil (01); Médico Diarista I: Gastroenterologista (01); Médico Diarista I: Gastropediatra (01); Médico Diarista I: Geneticista (01); Médico Diarista I: Geriatra (01); Médico Diarista I: Ginecologista (02); Médico Diarista I: Hematologista (01); Médico Diarista I: Infectologista (01); Médico Diarista I: Neurocirurgião (01); Médico Diarista I: Neurologista (01); Médico Diarista I: Neurologista Infantil (01); Médico Diarista I: Obstetra Alto Risco (01); Médico Diarista I: Oftalmologista (01); Médico Diarista I: Ortopedista (01); Médico Diarista I: Otorrinolaringologista (01); Médico Diarista I: Pediatra (02); Médico Diarista I: Pneumologista Adulto (01); Médico Diarista I: Proctologista (01); Médico Diarista I: Psiquiatra (01); Médico Diarista I: Psiquiatra Infantil (01); Médico Diarista I: Radiologista (01); Médico Diarista I: Reumatologista (01); Médico Diarista I: Urologista (01); Museólogo (01); Nutricionista (02); Procurador Jurídico (01); Professor de Educação Física (01); Professor Especialista – Educação Infantil e Ensino Fundamental – Área de Artes (05); Professor Especialista – Educação Infantil e Ensino Fundamental (Educação Física) (05); Psicólogo (02); Terapeuta Ocupacional (01) e Veterinário (01).

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO

Cargo (vagas): Técnico de Edificações (03); Técnico de Enfermagem (03) e Técnico de Radiologia (01).

NÍVEL MÉDIO COMPLETO

Cargo (vagas): Assistente de Necropsia (01); Auxiliar de Farmácia (03); Auxiliar de Saúde Bucal (01); Guarda-Vidas (01); Intérprete Educacional de Libras – Língua Portuguesa (01); Monitor (80); Motorista Socorrista (01); Professor de Ensino Fundamental (30); Professor de Teatro (01) e Telefonista Auxiliar de Regulação Médica (01).

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Cargo (vagas): Agente de Controle de Zoonoses (04); Coveiro (02); Motorista Escolar de Veículos Leves e Pesados (01); Oficial de Manutenção Civil e Predial – Marceneiro (02); Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos – Eletricista de Veículos (02); Oficial de Manutenção de Máquinas e Veículos – Mecânico de Veículos Pesados (02) e Rádio Operador (01).

INFORMAÇÕES GERAIS

Total de Vagas: 211.

Carga Horária Semanal: de 20h a 40h.

Salário: de R$ 1.904,00 até R$ 8.684,46.

Inscrições: de 31/08 a 02/10/2023 pelo site.

Valor das Inscrições: de R$ 25,90 a R$ 100,90.

Data provável de realização da prova: 26/11/2023.