Evolução da Sinuca: o lazer se tornou esporte profissional

Para alguns, a sinuca é um jogo recreativo, perfeito para se divertir (lazer)

com os amigos em bares, lanchonetes e salões. Mas tem gente que encara o assunto com seriedade. Como é o caso de Josué Ramalho da Silva, o famoso Baianinho de Mauá, que começou a jogar por diversão e se tornou profissional.

Atualmente, Baianinho é o principal nome de um dos esportes mais populares do país, demonstrando toda a sua habilidade com tacos de sinuca Brasil afora. Aliás, a sinuca é, sim, um esporte. A atividade recebeu essa classificação no ano de 1988, quando Rui Chapéu ainda dominava o cenário nacional.

Mas como a sinuca passou de uma recreação, para um esporte com campeonatos que oferecem premiações de até R$ 400 mil? Para entender a evolução da sinuca, precisamos voltar às origens do jogo.

Origens da sinuca

Porém, antes, vale destacar que sinuca e bilhar são jogos diferentes. O bilhar serve como “base” para outros jogos que utilizam tacos, bolas e uma mesa. Portanto, a sinuca, também conhecida como Snooker, é uma variação do bilhar.

Não existe uma data para a origem, mas historiadores indicam que em 3000 a.C., versões rudimentares do croquet e cricket já utilizavam bolas e tacos, semelhantes aos de sinuca. Posteriormente, o jogo fez parte de rituais realizados entre os séculos II e III por guerreiros bárbaros da época. Eles atiravam pedras arredondadas em outras posicionadas no chão, como uma espécie de bocha.

Estudiosos acreditam que o bilhar, no formato que conhecemos, começou a ser praticado durante o século XV. Existe mais de uma versão sobre a invenção da atividade.

Uma das principais envolve Devigne, um francês que desempenhava a função de artesão de Luís XI. Acredita-se que o Rei se divertia na mesa de bilhar enquanto seus soldados estavam nos campos de batalha. Outras versões consideram que o bilhar nos moldes atuais começou em países como China, Inglaterra, Espanha e Itália.

A atividade começou a ganhar fama na Europa, chegando ao Reino Unido no século XVI. A popularização em território britânico era questão de tempo, pois a rainha escocesa Mary Stuart praticava e ajudava na divulgação. Só para ilustrar um pouco do amor de Mary pelo jogo, após ser decapitada a pedido da rainha Elizabeth I, o corpo foi sepultado com o pano que revestia sua mesa de bilhar.

Leia + Sobre todos os Esportes

Em paralelo, espanhóis atravessaram o oceano e desembarcaram na América do Norte, para difundir o bilhar.

Os equipamentos evoluíram. As bolas eram feitas de madeira até o século XVII, quando houve a troca da madeira pelo marfim. O material foi aposentado apenas no século XIX, graças ao norte-americano John Wesley Hyatt introduziu o uso de celulóide em 1869.

Com o passar dos anos, passou por diversas alterações, servindo como referência para a criação de novas vertentes: Pool, Carom, Mata-Mata, Bagatela e, claro, o Snooker, mais conhecido como sinuca. O Snooker, por sua vez, foi criado por soldados de origem inglesa que batalhavam na Índia.

Popularização da sinuca e chegada ao Brasil

Após o general Sir Neville Francis Fitzgerald ter criado a sinuca na Índia, a modalidade começou a ganhar fama no mundo. O primeiro campeonato profissional aconteceu na Inglaterra, em 1907. Após 27 anos, o país também sediou o primeiro torneio a nível mundial.

Em 1930, a fábrica de mesas Brunswick chegou ao Brasil, para impulsionar de vez a atividade por aqui. As fábricas brasileiras surgiram na década de 40, com a Tujague, no Rio de Janeiro, e a Taco de Ouro, em São Paulo.

A Associação Metropolitana de Bilhar foi a primeira do país, sendo fundada em 1944 no estado do Rio de Janeiro. Ela possuía vínculo com o Conselho Nacional de Desportos (CND), mas a parceria foi descontinuada em 1956.

No entanto, o primeiro campeonato não aconteceu no Rio, mas em São Paulo, no ano de 1958. Atualmente, o Interclubes Paulista ainda é disputado, portanto, é o torneio mais antigo do país.

No mesmo período a sinuca ganhou uma grande aliada no Brasil: a televisão. A partir de 1960, a modalidade passou a ser divulgada por emissoras de TV. Assim, iniciou a “era de ouro” dos salões, com destaque para Maravilhoso, Taco de Ouro, Palácio Império, Indigena e Bandeirante.

O primeiro campeonato brasileiro se deu em 1978, no Palácio São Cristóvão, localizado no Rio de Janeiro. Isso mostrava que a sinuca tinha cada vez mais jogadores e espectadores.

Sabendo do crescimento da atividade, a Rede Bandeirantes resolveu transmitir jogos ao vivo em seu canal. A estreia da sinuca no programa “Show do Esporte” aconteceu em 1984, por meio de Juarez Suarez, Luciano do Valle e Quico Leal.

A emissora logo descobriu um jogador baiano, imbatível nos bares e botecos paulistanos: Rui Chapéu. O jogador assinou com a Band após vencer os 12 melhores jogadores do Brasil.

Rui viveu o auge de sua trajetória durante a rivalidade com o norte-americano Steve Davis, em 1986. As partidas entre os dois eram assistidas por milhares de pessoas, rendendo ótimos números de audiência a Bandeirantes.

Além de render grande audiência, as transmissões foram fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da sinuca em território brasilieiro.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP