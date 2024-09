Reta final da campanha, Diego vai pra rua “dar gás” em Talitha

O ex-prefeito de Americana Diego De Nadai está nas ruas com a irmã Talitha De Nadai (PDT), candidata a vereadora, na reta final da campanha.

Diego tem andado ao lado de Talitha por bairros da cidade, de casa em casa. A região mais “batida” pela dupla foi a da Cidade Jardim. No início de setembro Diego já esteve no bairro e, neste final de semana, voltou ao reduto.

“Pra mim é sempre um orgulho ter meu irmão Diego ao meu lado! Participei da criação de muitos projetos importantes pra nossa cidade quando Diego era Prefeito! Sempre estivemos juntos!

E agora poder tê-lo comigo nos quatro cantos da cidade ouvindo a população e recebendo tanto carinho me deixa cada dia mais feliz e animada na nossa caminhada!!”, disse Talitha ao NM.

DDN tinha se tornado a pessoa mais votada da história de Americana em 2012 com 72.942 votos. Ele só foi batido até hoje pelo sucessor Omar Najar (MDB)- e duas vezes. Em 2014, ON fez 91.266 votos e repetiu a vitória em 2016 já na eleição regular com 84.879 votos.