Americana: Revista e ONU colocam como 2a cidade Mais Feliz do Estado

Americana conquistou a 7ª colocação no ranking das cidades mais felizes do Brasil, elaborado pela Revista Bula com base no modelo do Relatório Mundial da Felicidade, publicado anualmente pela ONU (Organização das Nações Unidas). Além do prestígio nacional, a cidade também se destaca no âmbito estadual, sendo a 2ª melhor colocada entre os municípios paulistas.

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O estudo adaptou à realidade brasileira os critérios que determinam a qualidade de vida nos principais países do mundo, com o objetivo de identificar, dentro do universo de bases públicas auditáveis e comparáveis, os municípios brasileiros que reúnem as condições mais consistentes de bem-estar.

A revista atribuiu nota 8,84 a Americana, representando um grande avanço na comparação com o ano passado, quando o município figurou na 30ª posição desse mesmo ranking, com nota 7,04. Este ano, no estado de São Paulo, a Princesa Tecelã fica atrás apenas de São José dos Campos, por poucos centésimos (8,88).

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, celebrou o desempenho do município

“Esse resultado no ranking comprova, mais uma vez, o quanto Americana está se desenvolvendo e o quanto nossa cidade é, de fato, a terra das oportunidades.

Anos atrás, nós dizíamos que Americana tinha voltado a sorrir; hoje, podemos afirmar que Americana é uma cidade feliz de verdade. Aqui, as pessoas têm espaços de lazer, têm eventos culturais, têm oportunidades de trabalho, podem empreender e viver com segurança ao lado de suas famílias, com educação e saúde de qualidade para seus filhos. Ver esse reconhecimento é extremamente gratificante e reforça que estamos no caminho certo”, afirmou.

O levantamento considerou oito critérios: capacidade material e segurança econômica; saúde e longevidade; apoio social e proteção contra vulnerabilidade; liberdade prática e capacidade de escolha; confiança institucional e integridade pública; civismo, generosidade e vida comunitária; segurança pessoal; e habitabilidade com serviços urbanos básicos. Entre as referências centrais estiveram IBGE, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, PNUD, Ipea, Fundação João Pinheiro, INEP, DataSUS, SNIS e Siconfi.

“Americana pertence a um pedaço do interior paulista em que ‘interior’ já não significa distância, e sim conexão. Sua trajetória está ligada à imigração, ao setor têxtil e a uma industrialização que deixou marcas profundas em bairros, memória e ritmo econômico. Hoje, inserida numa região fortemente articulada com Campinas e municípios vizinhos, a cidade opera num ambiente de circulação intensa e base produtiva amadurecida. Há nela algo de herança fabril, algo de urbanização consolidada e algo de transição metropolitana. É justamente essa mistura que a torna representativa de uma transformação mais ampla: a do interior paulista que se tornou simultaneamente produtivo, denso e plenamente articulado”, destaca a publicação.

Fundada em 1998, a Revista Bula é a publicação cultural mais antiga do Brasil em atividade contínua. O estudo está disponível no site https://www.revistabula.com/157681-as-30-cidades-mais-felizes-do-brasil-em-2026-ranking-brasileiro-inspirado-em-criterios-da-onu/.