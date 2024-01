A escritora Dalva Tenenbaum e o filho Ricardo viralizaram

nas redes sociais compartilhando a rotina e pensamentos de uma pessoa autista. Nos vídeos publicados, Ricardo compartilha pensamentos, faz piadas e se demonstra uma pessoa muito curiosa.

Nas redes sociais, internautas ressaltam a fofura das interações que mãe e filho têm: “Adoro ele, sinceridade em tudo”; ”Você é muito inteligente Ricardo”; ”Ele é muito inteligente”; “Fofíssimo!”, são alguns dos comentários deixados em suas publicações.

Confira alguns dos momentos divertidos entre Ricardo e sua mãe:

Em uma entrevista feita em 2016, Dalva falou sobre os desafios em ensinar o filho a fazer coisas do dia-a-dia, o que inspirou a mãe a escrever o livro “Mãe, Me Ensina a Conversar”, onde narra a trajetória dos primeiros 25 anos do filho.

Após o primeiro livro, a escritora passou mais sete anos escrevendo o segundo livro chamado: “Mãe, Eu Tenho Direito!”. Segundo Dalva, o primeiro livro é um suporte para pais e mães que também têm filhos autistas: “É um livro que eu ajudo as pessoas a não perder a esperança, não pode desistir”, afirmou Dalva.

Sucesso nas redes sociais, Dalva e Ricardo, o perfil deles já conta com mais de 1,2 M de seguidores no Instagram e 704.5k no tik tok, com direito a “fã pages” mostrando o quanto a interação dos dois é importante de se ver na web.