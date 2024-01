Alcançar objetivos profissionais geralmente está entre as principais metas de virada de ano. E, tendo alcançado ou não as aspirações traçadas para 2023, o início de um novo ano é o momento de renovar as intenções ou de criar novos objetivos e projetos para 2024. Neste momento, valem os desejos clássicos, que muitas vezes fazem parte da lista de muitos e sempre podem ser reforçados, ou aqueles mais profundos e pessoais, que trarão realizações de longo prazo.

Em relação aos objetivos profissionais, a Onlinecurriculo, plataforma de currículos online, realizou uma pesquisa que revelou que o maior desejo do brasileiro para 2024 é ganhar um aumento de salário, conforme indicado por 32% dos entrevistados do estudo. Entre as outras metas, 20% desejam crescer de cargo dentro da empresa onde trabalham; 11% querem fazer um ou mais cursos curtos; 9% almejam trocar de emprego, e 7% gostariam de mudar de área de atuação.

Criar objetivos para 2024 pode ser importante para que, ao longo do ano, se alcance o sentimento de realização e de prosperidade. No entanto, é importante ter em mente que não são as metas que irão ditar o quanto alguém vai ser bem sucedido no decorrer dos meses. É interessante conciliar os desejos a longo prazo com as oportunidades que surgem no ambiente de trabalho e mesmo com as relações dentro e fora do trabalho.

Também é interessante perceber que o brasileiro está buscando crescimento dentro das empresas onde já atuam, seja pela valorização salarial ou de cargo, ou pela especialização através de cursos, graduações e pós-graduações.

Metodologia

Entre os dias 04 e 12 de dezembro de 2023, a Onlinecurriculo ouviu 500 pessoas de diversos segmentos produtivos, faixas etárias, classes sociais e regiões do país. Mulheres e homens foram entrevistados individualmente, respondendo as perguntas através de questionário estruturado em formato online.