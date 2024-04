Manobrar um barco por joystick e controlar em tela touch? Os visitantes da 25ª edição do Rio Boat Show, maior evento náutico outdoor da América Latina, terão a oportunidade de manobrar uma embarcação com um joystick de alta tecnologia por meio de um simulador com realidade virtual no estande da Volvo Penta, ou entender a nova geração de comandos em um totem interativo no estande da Mercury. E por falar em tecnologia, as facilidades para alugar um barco já estão disponíveis também no mundo náutico e serão apresentadas pela Bombordo, similar ao modelo “Airbnb”.

Mais um destaque do Rio Boat Show serão os postos de combustível flutuantes, soluções apresentadas pela rede de Postos Golfinho, inclusive, com unidades no Brasil já em funcionamento no litoral do Rio de Janeiro. Arte, brinquedos, decoração e acessórios serão mais atrações. Em termos de artigos náuticos, a Kapazi trará inúmeras opções, de copos térmicos a tapetes modulares flutuantes. Óculos polarizados que flutuam na água serão mais opções disponíveis no estande JF Sun.

E quem tem perfil aventureiro e que curte barcos de alto desempenho ou navegar a longas distâncias, além de poder conferir as últimas novidades para as águas, também conhecerá atrações para a terra como os lançamentos de quadriciclos da Armazém Off Road, incluindo opção para as crianças, e até triciclos elétricos da Car Station e carrinhos de golfe. Motores indicados para uso em caiaques até opções elétricas e de alta performance serão mais atrativos nos estandes da Volvo Penta, da Mercury, da Hidea, da Yamaha e da Yanmar.

Já em relação a destinos náuticos, além da própria sede do evento, na “Cidade Maravilhosa”, outras regiões brasileiras e equipamentos serão divulgados, como é do único empreendimento baiano com marina própria, o Kiaroa Residence & Marina.

Além disso, durante os 8 dias de evento, em função da comemoração dos 25 anos de Rio Boat Show, a homenagem será para o cartunista Ziraldo (in memoriam), fruto de uma parceria estabelecida com o artista nos anos 1990 ao criar a cartilha e a campanha “Só jogue na água o que o peixe pode comer”. Dessa forma, os visitantes poderão acompanhar uma série de intervenções, entre elas, exposição de obras no “Espaço dos Desejos”, distribuição de brindes, espaços instagramáveis e ações de conscientização relacionadas ao tema.

O evento terá a exposição de mais de 80 barcos de vários tamanhos e estilos, 60 estarão em água, e a expectativa de receber mais de 30 mil visitantes.

SERVIÇO

O que: Rio Boat Show

Quando: De 28 de abril a 5 de maio, segunda a sexta das 15h às 22h e final de semana das 13h às 22h. O último dia encerra às 21h.

Onde: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória – Rio de Janeiro – RJ

Quanto: R$ 85,00 mais taxas até 22/04. Após esta data, o valor será de R$ 90,00 mais taxas por pessoa.

Ingressos disponíveis pelo site https://rioboatshow.com.br/

Organização: Boat Show Eventos

Instagram: @boatshoweventos

Cobertura oficial: www.nautica.com.br, @revistanautica e