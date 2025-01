Rio Branco empata fora (1-1) e segue invicto na A3

O Rio Branco foi a Monte Azul e ficou no empate na tarde desta quarta-feira em jogo da segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

A partida terminou 1 a 1 com os dois gols sendo marcados no 1o tempo. O gol do time da casa foi marcado aos 29′ da partida e o Tigre empatou já no final da 1a etapa.

Rio Branco na ponta

Com 4 pontos, o Tigre lidera a série A3, mas pode ser ultrapassado até o final da rodada. O time venceu em casa na estreia com grande atuação de toda a equipe.

O alvinegro de Americana empatou com gol de Júlio Vitor.

O jogo foi transmitido com imagens pelo canal Paulistão no YouTube.

