A diretoria de futebol, o departamento de futebol profissional e a comissão técnica do Rio Branco Esporte Clube definiram a data de apresentação do elenco para a temporada 2026.

A pré-temporada se iniciará no dia 24 de novembro de 2025 (segunda-feira).

O Campeonato Paulista da Série A-3 de 2026 está definido para iniciar no dia 25 de janeiro.

Rio Branco na FPF

Presidente Cláudio Bonaldo e o vice-presidente Vinicius Carreon representaram o R Branco Esporte Clube no conselho técnico do Campeonato Paulista Série A-3 2026 (Foto: Gustavo Tomazeli / Comunicação RBEC)

