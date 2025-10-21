Shopping ParkCity faz ação voltada à inclusão de pessoas com deficiência

Empreendimento de Sumaré sedia ponto de atendimento com vagas abertas em empresas da região e realiza o cadastro do currículo dos interessados

O Shopping ParkCity Sumaré deu início, neste fim de semana, a uma ação especial voltada à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A iniciativa, realizada em parceria com o projeto Oportunidades Especiais, reforça o compromisso do empreendimento com a inclusão social e a promoção da diversidade.

Até o dia 1º de novembro, o Shopping sedia um ponto de atendimento que divulga vagas abertas em empresas da região e realiza o cadastro de currículo dos interessados. O atendimento é feito por monitores especializados. Há oportunidades em diferentes áreas de atuação e para todos os níveis de escolaridade (ensino médio, técnico e superior).

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que o objetivo da ação é aproximar empresas e pessoas com deficiência que estão em busca de uma oportunidade. “O suporte e o acesso ao mercado de trabalho são fundamentais para a inclusão social. E com esta parceria, queremos facilitar a conexão entre os trabalhadores e as empresas, além de contribuir com a conscientização sobre a importância de respeitar as diferenças”, destaca.

Ponto de atendimento

O ponto de atendimento está localizado no lounge próximo ao quiosque O Boticário e à loja Riachuelo. O espaço é adaptado para todos os tipos de deficiência e conta com atendimento realizado por intérprete de libras. O funcionamento ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.

Criado em 2010, o Oportunidades Especiais é considerado um dos principais projetos de empregabilidade voltados ao público com deficiência no país. Atua como um elo entre candidatos e marcas comprometidas com a diversidade e a inclusão, contribuindo para ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho.

“Com esta iniciativa, o Shopping ParkCity Sumaré reforça seu compromisso com a inclusão social e com o incentivo à empregabilidade, aproximando o público e as empresas que acreditam em um mercado de trabalho mais justo e diverso”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

