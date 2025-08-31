O Rio Branco de Americana segue sua sina de vexames no futebol. Este final de semana foi a vez do time feminino. O clube disputa campeonato da Federação Paulista e levou apenas 8 atletas para a partida contra o São José.

E o time adversário aproveitou para aplicar uma goleada histórica. A partida terminou 18 a 0 para o time do Vale do Paraíba.

O comentário foi que houve maldade com as jogadoras que tiveram que voltar para o segundo tempo.

Rio Branco e vexame

O time poderia ter optado por alegar falta de condições de duas jogadores e perder por WO e não correr o risco de causar algum problema fisico nas jogadoras que foram a campo ou mesmo afetar a moral das atletas.

Na Copa Paulista, o Rio Branco time masculino já foi muito mal terminando em ultimo no seu grupo sem uma vitória sequer.

