O Rio Branco de Americana segue sua sina de vexames no futebol. Este final de semana foi a vez do time feminino. O clube disputa campeonato da Federação Paulista e levou apenas 8 atletas para a partida contra o São José.
E o time adversário aproveitou para aplicar uma goleada histórica. A partida terminou 18 a 0 para o time do Vale do Paraíba.
O comentário foi que houve maldade com as jogadoras que tiveram que voltar para o segundo tempo.
Rio Branco e vexame
O time poderia ter optado por alegar falta de condições de duas jogadores e perder por WO e não correr o risco de causar algum problema fisico nas jogadoras que foram a campo ou mesmo afetar a moral das atletas.
Na Copa Paulista, o Rio Branco time masculino já foi muito mal terminando em ultimo no seu grupo sem uma vitória sequer.
