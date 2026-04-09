A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na segunda-feira (6) com a superintendente da Fundação de Saúde de Americana (Fusame), Lilian Franco de Godoi dos Santos, e o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, para discutir melhorias na infraestrutura do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

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Durante o encontro, foram debatidas demandas estruturais e operacionais da Zoonoses, com destaque para a possibilidade de aquisição de um equipamento para a realização de exames de hemograma em animais atendidos pelo órgão. De acordo com a parlamentar, a medida visa aprimorar o diagnóstico clínico, garantindo maior agilidade e precisão nos atendimentos prestados.

Roberta Lima opina

Para a vereadora, a implantação do equipamento permitiria que exames laboratoriais essenciais fossem realizados no próprio CCZ, reduzindo custos com terceirizações e proporcionando respostas mais rápidas no tratamento dos animais, especialmente em casos de urgência.

Roberta destacou a importância de investimento para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal no município. “A aquisição desse equipamento pode representar um avanço significativo na qualidade do atendimento prestado pelo CCZ. Com exames realizados no próprio local, conseguimos dar mais rapidez aos diagnósticos e oferecer um cuidado mais adequado aos animais, o que reflete diretamente na saúde pública e no bem-estar animal”, afirmou.