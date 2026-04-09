O Corinthians tem duas estreias na noite desta Quinta-feira e vai se dando bem. O timão bate a Platense por 2 a 0 Na estreia da Libertadores 2026.

A partida também marca a estreia do treinador Fernando Diniz.

O argentino Garro deu as duas assistências para os gols alvinegros. No primeiro, Ele tocou para Kayke Que teve frieza na frente do goleiro para o primeiro gol.

Depois foi a vez de Garro servir o artilheiro Yuri Alberto, Que deixou o placar mais fácil para o timão.

Corinthians encara Palmeiras

no domingo acontece o teste de fogo para Diniz. Seu time encara o líder do Brasileirão e arqui rival Palmeiras.