A influenciadora Gkay, de 32 anos, exibiu nas redes sociais o resultado de um novo procedimento no bumbum e afirmou que o investimento “vale um apartamento”.

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O caso reforça um comportamento cada vez mais presente entre celebridades, que passaram a expor resultados da chamada harmonização glútea como forma de alcançar volume, contorno e definição de maneira mais rápida e direcionada. Diante desse cenário, surge a questão: o bumbum harmonizado está substituindo o resultado conquistado na academia?

Com a exposição constante de transformações corporais nas redes sociais e o avanço dos procedimentos estéticos, a harmonização glútea passou a ocupar um espaço relevante entre mulheres que buscam resultados mais definidos. Nesse contexto, especialistas apontam uma mudança no comportamento feminino.

Ele comenta caso Gkay

“Existe hoje uma popularização muito grande da harmonização glútea, impulsionada principalmente pelas redes sociais. Muitas mulheres passaram a enxergar o procedimento como uma forma mais previsível de alcançar o resultado que desejam”, explica o médico Chris Lima.

Mesmo com rotina consistente de treinos, muitas mulheres não conseguem atingir o volume ou o formato desejado na região dos glúteos, já que fatores como genética, biotipo e distribuição de gordura influenciam diretamente no resultado.

“Existe um limite do que a academia consegue entregar, principalmente quando falamos de projeção e contorno. Nem toda paciente responde com ganho de volume mesmo treinando corretamente, e é nesse ponto que a harmonização glútea atua, ajustando volume, corrigindo assimetrias e melhorando o desenho da região”, explica o médico Chris Lima.

Diante desse cenário, a busca por resultado passa a combinar diferentes estratégias, em que procedimentos deixam de competir com a academia e passam a atuar como complemento na construção do corpo desejado. “Não se trata de substituir o treino, mas de entender que hoje existem caminhos diferentes para alcançar determinados resultados, principalmente quando falamos de contorno e proporção”, finaliza o médico Chris Lima, conclui.