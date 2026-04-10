Filhotes- Todos os anos, cerca de 15 milhões de pets nascem no Brasil, segundo estimativas de mercado da Euromonitor e da CVA. Apesar desse número expressivo, ainda é comum que filhotes recebam uma nutrição que não considera as particularidades dessa fase, o que pode comprometer seu crescimento e bem-estar.

Esse cenário reforça a importância de um manejo alimentar adequado desde o início da vida.

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Esse período inicial representa um momento determinante para o organismo, marcado por transformações intensas e demandas nutricionais próprias. Nesse contexto, oferecer uma nutrição sob medida é essencial para apoiar um desenvolvimento equilibrado e saudável.

Além disso, problemas relacionados à nutrição podem ter efeitos duradouros. A obesidade, por exemplo, já afeta mais de 50% da população mundial de gatos e cães. Estudos indicam que cães com sobrepeso podem viver, em média, até 2,5 anos a menos, enquanto gatos podem perder cerca de 1,9 anos, segundo pesquisas publicadas em 2020 em revistas científicas como o Journal of Veterinary Internal Medicine e o Journal of Feline Medicine and Surgery.

Diante desse cenário, a ROYAL CANIN® reforça cinco cuidados essenciais para apoiar a evolução de gatos e cães filhotes:

Nutrição de filhote- sob medida é fundamental desde o início da vida

Durante a fase de crescimento, gatos e cães apresentam exigências nutricionais distintas em relação aos animais adultos. Filhotes possuem um sistema digestivo ainda imaturo e capacidade gástrica reduzida, o que exige refeições menores e mais frequentes ao longo do dia. Além disso, a presença de dentes de leite pode limitar a mastigação, tornando a escolha do alimento ainda mais importante. Para estimular o desenvolvimento cerebral e cognitivo do filhote, nutrientes específicos como o DHA (ômega-3) e proteínas de alta qualidade são essenciais durante essa fase.

Combinar alimentos secos e úmidos pode favorecer a adaptação alimentar

A combinação entre alimentos secos e úmidos, conhecida como mix feeding, tem sido cada vez mais recomendada. A prática favorece a ingestão hídrica, estimula diferentes experiências sensoriais e pode ajudar a evitar a recusa alimentar no futuro. Além disso, alimentos úmidos podem ser encontrados em diferentes texturas, como mousse, patê, pedaços ao molho ou em gelatina (jelly), o que contribui para uma adaptação mais fácil, especialmente durante o período de desmame.

Janela de imunidade exige atenção redobrada

Entre a 4ª e a 12ª semana de vida, os filhotes passam por um período conhecido como janela de suscetibilidade imunológica, quando a proteção recebida da mãe diminui e o sistema imunológico ainda está em formação. Nesse momento, uma nutrição equilibrada pode contribuir para apoiar as defesas naturais do organismo, especialmente quando inclui nutrientes como vitaminas E e C, conhecidos por sua ação antioxidante.

Acompanhamento com Médico-Veterinário é indispensável

O acompanhamento profissional é essencial para monitorar a evolução do filhote, orientar a transição alimentar e garantir que o calendário vacinal e de vermifugação esteja em dia. Esse cuidado contribui para a prevenção de doenças e para uma trajetória mais saudável.

Ambiente e a rotina também impactam o bem-estar

Um ambiente adequado, aliado a estímulos positivos e a uma rotina equilibrada, favorece o desenvolvimento físico e comportamental. A prática de atividades e brincadeiras também auxilia na manutenção do peso saudável. Após a castração, por exemplo, a necessidade energética dos pets pode reduzir entre 20% e 30%, o que aumenta a predisposição ao ganho de peso. Nesse contexto, alimentos úmidos também podem ser aliados, por apresentarem menor densidade calórica, alta umidade e contribuírem para maior saciedade.

Promover um começo de vida saudável é um dos principais passos para contribuir com a saúde de gatos e cães. Por isso, a adoção de cuidados desde os primeiros meses, aliada à oferta de uma nutrição sob medida e adaptada às características de cada fase, traz impacto direto e positivo no bem-estar dos pets.

Sobre a ROYAL CANIN®

A ROYAL CANIN®, marca que oferece Saúde Através da Nutrição para gatos e cães, parte do Grupo Mars Inc., foi fundada pelo Médico-Veterinário Dr. Jean Cathary, em 1968. Ao longo dos anos, ultrapassou os limites da nutrição e do conhecimento, sempre pautada em ciência e observação, para o desenvolvimento de dietas que atendam as necessidades individuais de cada pet, conforme sua idade, raça, porte, estilo de vida ou sensibilidade específica. Operando em 120 mercados, conta com mais de 8.000 associados ao redor do mundo, dentre eles 400 Médicos-Veterinários e Nutricionistas.

Administra 17 fábricas e 2 pet centers, incluindo 1 centro de inovação e 7 laboratórios da rede Mars. No Brasil desde 1990, sua fábrica está instalada em Descalvado, interior de São Paulo, e disponibiliza mais de 180 diferentes alimentos em canais especializados, em mais de 15 mil pontos de vendas no país. A ROYAL CANIN® se preocupa em gerar valor não somente para os pets, mas também para as pessoas e o planeta, promovendo um ecossistema mútuo e garantindo um futuro viável para as próximas gerações.