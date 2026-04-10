Prefeitura de Sumaré realiza feira de adoção de pets neste sábado (11)

A Prefeitura de Sumaré promove, neste sábado, dia 11, mais uma feira de adoção de animais com o tema “Um lar para eles, amor para você”. A ação será realizada das 9h às 12h, na Rua Odette Jones Gigo, 23, no Jardim Maria Luíza, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, com apoio da PetCamp.

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O evento tem como objetivo incentivar a adoção responsável e proporcionar um novo lar para cães e gatos resgatados de situações de abandono. Todos os animais disponíveis passaram por cuidados veterinários e estão aptos para adoção.

A Secretaria destaca que segue rigorosamente todos os protocolos de segurança e responsabilidade durante o processo, garantindo que os adotantes estejam cientes dos cuidados necessários e comprometidos com o bem-estar dos pets.

Prefeitura se posiciona

O secretário de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Thiago Bueno, reforçou a importância da iniciativa.

“Essa ação é fundamental para dar uma nova chance aos animais que foram vítimas de abandono. Mais do que encontrar um lar, buscamos promover a conscientização sobre a adoção responsável e o compromisso que ela exige. Cada adoção representa um recomeço cheio de cuidado e afeto”, destacou.

A feira é aberta ao público e, segundo a pasta, oferece a oportunidade de transformar vidas — tanto dos animais quanto das famílias que optam por adotar.