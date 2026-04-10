Campinas no hype- Pesquisa inédita da Globo, realizada em parceria com o instituto de pesquisas Quaest, revela que a música gospel é a segunda mais ouvida no País. Na preferência de 16% dos brasileiros, atrás apenas do sertanejo (26%), o gênero têm expandido seu público ao longo dos anos, consolidando-se como segmento para revelação de artistas e lançamento de projetos.

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Mas para além das estatísticas de audiência e das fronteiras religiosas, o gospel avança também como cultura.

“Hoje, as pessoas encontram na cultura gospel um espaço para viver e expressar a espiritualidade”, afirma André Zidane, idealizador do Circuito Fest Gospel Marcha para Jesus, que tem em Campinas e região o principal polo de realização de eventos do segmento no interior paulista.

A boa performance do gospel no mercado musical brasileiro, na avaliação de Zidane, se dá pela excelente qualidade artística de cantores, intérpretes e músicos e ainda pela renovação sonora que congrega uma infinidade de estilos. Atualmente, o gospel compartilha influências do sertanejo, do trap, da black music e até da música eletrônica. “Esse é um fator de adesão das novas gerações, que buscam sonoridades mais contemporâneas sem abrir mão de uma mensagem que inspira e fortalece”, afirma.

Além de polo para a realização de eventos no interior de São Paulo, Campinas também se firma como vitrine fonográfica para o mercado gospel. Neste ponto, André Zidane exerce uma atuação inovadora.

André Luís Alves Cardoso, mais conhecido como André Zidane, cresceu na Vila Industrial, antigo bairro operário em Campinas. Na juventude, frequentou a igreja do Evangelho Quadrangular e tornou-se pastor na igreja Renascer em Cristo. Formado em Direito e pós-graduado em Psicanálise Clínica, fundou em 2014 a igreja Reviva Church.

Mas foi com a criação do Circuito Fest Gospel Marcha para Jesus que Zidane consolidou um evento que busca integrar música gospel à cultura das cidades da Região Metropolitana de Campinas. Este ano, o festival tem 12 edições previstas na RMC, também em Itapira e na região de Bragança Paulista.

Bairros de Campinas em alta

Sem ligação com denominações religiosas e realizado ao longo do ano em diversos locais da metrópole, incluindo os bairros mais populosos, como Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo, o Circuito Fest Gospel Marcha para Jesus tem uma edição especial programada para os dias 5 e 6 de junho, na Praça Arautos da Paz, em Campinas.

Com a expectativa de reunir mais de 60 mil pessoas em uma megaestrutura de palco, som e imagem, a edição especial de 2026 tem vários artistas confirmados.

Cantora de voz marcante, Gabriela Rocha tem tocado o coração de milhões de brasileiros e é uma das grandes atrações do Fest Gospel na Praça Arautos da Paz. Seu canal no YouTube, o maior de um cantor gospel no mundo, já ultrapassa 4 bilhões de visualizações e conta com cerca de 9,5 milhões de inscritos.

Outra presença aguardada é Julliany Souza que em suas letras e músicas inspiram e tocam o público de maneira especial. No repertório que inclui A casa é sua, Lindo momento e tantos outros sucessos, a artista com mais 1,5 milhão de seguidores e mais 500 milhões de visualizações no YouTube espelha uma vida de superações e de profunda comunhão religiosa.

Uma das maiores bandas gospel do Brasil, Morada também marca presença em Campinas. Com mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, o grupo iniciado por Brunão Morada e sua esposa, Miriam Cavalcante, traz para o palco do Fest Gospel hits como É tudo sobre você, Uma coisa e Para que entre o Rei.

As mensagens de esperança, tão esperadas pelo público, também estarão presentes na voz de Stella Cardoso. A cantora, que juntamente com André Zidane é idealizadora da Marcha para Jesus na RMC, traz o seu repertório de fé e adoração para o palco da Arautos da Paz.

Eli Soares, indicado oito vezes ao Grammy Latino, apresenta em Campinas o repertório que marca sua carreira, incluindo as músicas do álbum Memóri4s.

A jovem Maria Marçal, um dos fenômenos da música gospel, também tem presença confirmada e apresenta ao público interpretações inspiradas de Deserto e Deixa, entre outros sucessos que somam milhões de visualizações e ouvintes nas plataformas digitais.

Desde o lançamento do single Labareda, a dupla Jefferson e Suellen segue realizando apresentações pelo Brasil. Inspirando plateias por onde passa, o casal traz entre os sucessos que marcaram a carreira as músicas do álbum Ele vem.

“A cultura gospel é antes de tudo celebração e a cada evento nossa intenção é reunir famílias e pessoas de todas as idades e denominações religiosas em momentos de adoração”, conclui André Zidane.