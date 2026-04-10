O Governador Tarcísio de Freitas veio a Campinas esta quinta-feira e fez a festa com o prefeito da região. Ele participou de uma série de entregas e anúncios gravou vídeo e fez fotos mostrando a força que tem na região de Campinas.

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Ele deverá contar com o apoio dos prefeitos da região em seu projeto de reeleição este ano.

Tarcísio e as eleições

Pesquisas divulgadas nas últimas semanas mostram que a situação de Tarcísio não parece tão folgada quanto ao longo de 2025. O ex ministro de Lula Fernando Haddad (PT) surge com patamar alto e hoje é real o risco de haver segundo turno em outubro.

Mais de R$ 100 milhões em investimentos em infraestrutura rodoviária e hídrica foram entregues nesta quinta-feira (9) na região de Campinas, durante agenda da secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Natália Resende.

As ações integram a Caravana 3D na Região Administrativa de Campinas, iniciativa do Governo de São Paulo que leva políticas públicas aos municípios.

Na área viária, foram entregues obras executadas pelo DER-SP, órgão vinculado à Semil, com investimento total de mais de R$ 101 milhões, e benefício direto de cerca de 189 mil moradores da região.

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