A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove no próximo sábado e domingo, 11 e 12 de abril, o Festival Gastronômico “Comida de Rua” 2026, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, com uma programação cultural gratuita para toda a população. A ação acontece por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Além da ampla variedade gastronômica já divulgada, o evento contará com apresentações que prometem animar o público durante os dois dias de festival, reforçando a proposta de unir lazer, cultura e entretenimento em um só espaço.
No sábado (11), a programação musical começa às 17 horas com Felipe Delafiori e Banda, trazendo um repertório sertanejo para abrir o evento. Na sequência, às 20 horas, o grupo Projeto Raízes sobe ao palco com músicas que valorizam a cultura brasileira.
Já no domingo (12), as atrações têm início às 17 horas com o Projeto Samb’Ajuda, levando muito samba e interação com o público. Encerrando o festival, às 20 horas, o show fica por conta de Samba do Negro Silva, com um repertório marcado por clássicos do gênero.
O Festival Gastronômico “Comida de Rua” já se consolidou como um dos principais eventos do calendário municipal, reunindo famílias e visitantes em um ambiente que valoriza a cultura local e incentiva a economia criativa. A iniciativa também fortalece os artistas e músicos, ampliando o acesso da população a apresentações culturais gratuitas.
O evento conta com patrocínio de 100% Chopp e Ashby Cervejaria, apoio do Higa Atacado e media partner da Zé FM. A co-realização é do Conselho Municipal de Turismo, com realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.
Confira participantes do Festival Gastronômico e seus pratos:
Lancholet
Especial Let (pão brioche, dois hambúrgueres artesanais bovinos de 110g, muçarela, bacon fatiado, cebola, barbecue e molho especial)
Salada Burguer (pão brioche, hambúrguer artesanal, muçarela, cebola caramelizada e molho especial)
Bacon Burguer (pão brioche, hambúrguer artesanal, muçarela, bacon fatiado, cebola caramelizada e molho especial)
Feltrin Burger
Smash Burger (pão brioche, carne angus de 100g, queijo e molho especial)
Smash Clássico (pão brioche, carne angus de 100g, queijo, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho especial)
Smash Bacon (pão brioche, carne angus de 100g, cheddar cremoso, cebola caramelizada e bacon)
Pão com Linguiça do Mineiro
Hambúrguer de Costela (pão brioche, hambúrguer artesanal de costela de 120g, alface, cebola roxa e muçarela)
Combo: Lanche de Linguiça (pão francês, hambúrguer de linguiça 120g, alface, muçarela e bacon, acompanhado de batata frita)
Batata frita no cone (porção de batata frita de 200g)
Feltrinas Churros
Churros tradicional de doce de leite
Churros gourmet de Nutella
Raspadinha de groselha
Doces Delícias da Baiana
Mini Copo da Felicidade (Ninho com Nutella) – 150ml (mousse de leite ninho, brownie, Nutella e brigadeiro de ninho)
Mini Copo da Felicidade (Ferrero) – 150ml (brigadeiro, amendoim, brownie e mousse de chocolate)
Morango no palito (5 unidades)
House Açaí
Açaí 300 ml (açaí com leite condensado e leite em pó)
Açaí 500 ml (açaí com banana, morango e leite condensado)
Crepe suíço (presunto e queijo)
Bang Food Truck
Bubble Nutella (massa sabor baunilha, Nutella, sorvete de creme, M&M’s e Oreo)
Bubble Bueno (massa sabor baunilha com cacau, Kinder Bueno, sorvete de creme, Nutella e Kinder Bueno White)
Bubble Frango (massa sabor parmesão, catupiry sabor quatro queijos, alface, tomate e frango)
Espetos Brasil
Espeto de carne (carne com farofa e molho barbecue defumado)
Espeto de panceta (panceta com molho barbecue e limão)
Lanche de churrasco (pão francês, carne, vinagrete e barbecue defumado)
Churros da Mamãe
Churros de doce de leite
Churros de brigadeiro
Churros de Nutella
Lius Café e Cia
Pizza cone de frango com catupiry
Pizza cone de presunto e queijo
Pizza cone marguerita
Truck da Gula
Doguloso (hot dog prensado com duas salsichas, purê de batata, milho, batata palha, maionese, ketchup, mostarda e molho da casa, selado com muçarela)
Gula Dog (hot dog tradicional com duas salsichas, purê de batata, milho, batata palha, maionese, ketchup, mostarda e molho da casa)
Gula Bruta (pão baguete, pernil artesanal, bacon, calabresa e vinagrete)
Yakileo
Yakisoba misto (macarrão com carne bovina, frango, brócolis, cenoura, couve-flor e repolho)
Yakisoba vegano (macarrão com brócolis, cenoura, couve-flor e repolho)
Eu Amo Pastel Joel e Léia Pasteis
Pastel de carne (recheio de carne moída de patinho e cheiro-verde)
Pastel de pizza (Recheio de muçarela, apresuntado e cheiro-verde)
Mini pastéis de carne (16 unidades)
Casa do Espetinho Truck
Espeto de carne
Espeto de medalhão de frango
Espeto de queijo coalho
Kombosa.Food
Hot dog tradicional (pão, salsicha, molho de tomate, milho, purê de batata, batata palha, ketchup e maionese)
Hot dog bacon (pão, salsicha, bacon, molho de tomate, milho, purê de batata, batata palha, ketchup e maionese)
LoLiz Brasil Gourmet
Geladinho gourmet de Ninho com Nutella
Geladinho gourmet de pudim
Geladinho gourmet de mousse de maracujá
