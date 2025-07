A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre políticas públicas de apoio às pessoas com deficiência auditiva e visual no município.

No documento, a parlamentar afirma que de acordo com respostas de requerimentos anteriores, Americana possui 900 pacientes aguardando na fila para receber aparelhos auditivos. “É fundamental saber se o município conta com convênios com instituições especializadas, programas permanentes de apoio e ações de conscientização que promovam a inclusão e a autonomia dessas pessoas”, comenta

A autora afirma políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual, pautadas por leis federais e municipais, são essenciais para uma comunidade abrangente. “A inclusão social e o respeito à diversidade são pilares de uma sociedade mais justa e igualitária. As pessoas com deficiência auditiva e visual enfrentam barreiras diárias que podem ser minimizadas com políticas públicas eficazes, acessibilidade e campanhas de conscientização”, conclui Roberta Lima.

A parlamentar questiona se a prefeitura possui convênio ou parceria ativa com instituições ou entidades que ofereçam apoio às pessoas com deficiência auditiva e/ou visual e se há programas ativos de apoio e inclusão dessas pessoas, além de políticas públicas para o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em Americana

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de 05 de agosto, após o recesso parlamentar. Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

