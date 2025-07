Conheça as 7 lesões mais comuns dos atletas amadores – e como evitá-las

A prática esportiva é essencial para a saúde, mas quando feita sem preparo adequado, como costuma acontecer entre os chamados “atletas de fim de semana”, pode acabar em lesões sérias. São pessoas que passam a semana no sedentarismo e, nos dias de folga, se dedicam a esportes de alto impacto como futebol, corrida, tênis, ciclismo e musculação, muitas vezes sem aquecer, alongar ou conhecer os limites do próprio corpo.

De acordo com o Dr. João Grangeiro, diretor médico da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), é preciso ficar atento a lesões comuns em quem quer levar uma vida mais proativa: “A maioria é causada por excesso de esforço, falta de preparo físico e negligência com o próprio corpo. Sem o devido aquecimento e respeito aos limites individuais, o risco de contusão aumenta significativamente”, alerta.

Pensando nisso, ele listou as 7 lesões mais comuns entre atletas amadores e o que fazer para evitá-las:

1. Entorse de tornozelo

O que é: Torção da articulação que pode afetar ligamentos e causar inchaço, dor e limitação de movimento.

Como evitar: Faça um bom aquecimento antes da atividade, incluindo exercícios de mobilidade do tornozelo. Prefira tênis com bom suporte lateral e evite praticar esportes em terrenos irregulares.

2. Distensões musculares

O que é: Estiramento ou ruptura de fibras musculares, geralmente causado por esforço súbito.

Como evitar: Faça alongamento e aquecimento dinâmico antes de começar. Mantenha uma rotina regular de fortalecimento muscular e não exagere na intensidade quando estiver sem treinar há dias.

3. Lesões no joelho (como LCA e menisco)

O que é: Danos nos ligamentos e cartilagens do joelho, comuns em esportes com impacto e mudanças rápidas de direção.

Como evitar: Fortaleça os músculos da coxa (especialmente quadríceps e posteriores). Evite jogar ou correr em pisos escorregadios e sempre use calçados adequados ao tipo de esporte.

4. Tendinites

O que é: Inflamação nos tendões, causada por movimentos repetitivos ou esforço excessivo.

Como evitar: Aumente a carga de treino gradualmente. Evite repetir os mesmos exercícios sem descanso. Invista em exercícios de fortalecimento e mobilidade das articulações envolvidas.

5. Lombalgia (dor na lombar)

O que é: Dor na região inferior das costas, geralmente associada à má postura ou sobrecarga.

Como evitar: Fortaleça o core (abdômen e lombar) com treinos regulares. Cuide da postura durante os exercícios e evite movimentos bruscos ou carregar peso sem orientação.

6. Fraturas por estresse

O que é: Microfissuras nos ossos causadas por sobrecarga repetitiva, especialmente em corredores.

Como evitar: Respeite os intervalos de descanso e aumente a intensidade das corridas aos poucos. Use tênis adequados e treine em superfícies menos rígidas sempre que possível.

7. Fascite plantar

O que é: Inflamação na fáscia (tecido da sola do pé), muito comum entre corredores.

Como evitar: Alongue os pés e panturrilhas regularmente. Use palmilhas ou tênis com bom amortecimento e evite correr longas distâncias sem preparo.

Atenção: prevenir é mais barato que tratar

Praticar esportes com regularidade (e não apenas aos finais de semana), fazer check-up médico, contar com acompanhamento profissional e ouvir os sinais do próprio corpo são atitudes essenciais para quem quer qualidade de vida e longevidade esportiva — sem dor.

