O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi visto na noite desta quarta-feira (30) na Neo Química Arena, em São Paulo, chegando para assistir o clássico Corinthians x Palmeiras pela Copa do Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Moraes estava acompanhando da esposa e de amigos, poucas horas após o governo dos Estados Unidos anunciar sanções contra ele.

Alexandre de Moraes e os EUA

As medidas americanas, baseadas na Lei Magnitsky, bloqueiam bens do ministro em território dos EUA e proíbem transações comerciais com cidadãos e empresas norte-americanas. O governo dos EUA justifica a sanção alegando que Moraes teria cometido perseguição política e censura, especialmente em processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente Donald Trump e na regulamentação das big techs no Brasil.

Autoridades brasileiras, incluindo o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, repudiaram a decisão americana, classificando-a como uma “inaceitável interferência” na Justiça nacional. Até o momento, Moraes não se manifestou publicamente sobre as sanções.

Leia Mais notícias do Brasil