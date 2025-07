Nova Odessa realiza escuta pública para aplicação da Política Nacional Aldir Blanc

Na noite da última terça-feira, 29 de julho, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, realizou a escuta pública voltada à construção do Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR) da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 2. O encontro aconteceu no auditório do Paço Municipal e reuniu membros do Conselho Municipal de Política Cultural, artistas, fazedores de cultura e representantes da sociedade civil.





Durante a escuta, foram debatidas propostas para a utilização dos recursos federais destinados ao fomento cultural no município. Entre as principais sugestões apresentadas estão: a reforma do prédio da Biblioteca Pública Municipal, a continuidade da revitalização da Estação Ferroviária, a aquisição de equipamentos técnicos para eventos, novos editais para projetos culturais diversos (incluindo música, artes visuais, grafite e ações em escolas públicas), além do mapeamento de artistas locais e a manutenção de instrumentos da Banda Sinfônica Municipal.





Segundo o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri, a escuta pública representa um passo essencial na construção democrática das políticas culturais da cidade. “Trata-se de um instrumento de escuta ativa da população cultural. Ouvimos diretamente os artistas, coletivos e conselheiros sobre as reais demandas do setor. Essa participação é o que garante que os recursos da PNAB sejam aplicados com responsabilidade e, acima de tudo, com representatividade”, destacou Frigeri.





As propostas colhidas serão agora analisadas em conjunto com o Conselho Municipal de Política Cultural e subsidiarão a elaboração do PAAR, que orientará a execução dos investimentos da PNAB em Nova Odessa. A ação reforça o compromisso do município com a gestão participativa e o fortalecimento do setor cultural local.

