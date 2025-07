Prefeitura de Americana abre inscrições para vagas em creche de 23 a 26 de setembro

O próximo período de inscrições para vagas em creche na rede municipal de Educação será aberto pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, nos dias 23, 24, 25 e 26 de setembro para crianças nascidas até 26 de setembro de 2025. As inscrições são para o atendimento durante o ano letivo de 2026.

As inscrições podem ser feitas nas creches e Casas da Criança da rede municipal, bem como nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que trabalham em parceria com a Prefeitura, das 8h às 12h e das 13h até 16h, nos dias informados.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi tem um carinho especial pela Educação e a abertura do novo período de inscrições para as creches municipais permite às famílias se organizarem com relação ao ano letivo de 2026”, destaca o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

A família deve apresentar documentos (originais e cópias) como certidão de nascimento e/ou RG da criança, comprovante de endereço em nome dos pais ou responsáveis legais e comprovante de trabalho da mãe da criança. Caso o endereço informado não seja o residencial, é importante apresentar também a comprovação e justificativa para o endereço indicado.

