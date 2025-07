Banda Sinfônica Municipal de Nova Odessa celebra 38 anos com concerto especial nesta quinta-feira (31/07)

A Banda Sinfônica de Nova Odessa “Professor Gunars Tiss”, celebra nesta quinta-feira (31/07), 38 anos de história com um concerto especial no Teatro Municipal Divair Moreira. A apresentação tem início às 20h, com entrada franca.





A ação cultural é promovida pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura e marca mais um capítulo na trajetória da banda, que soma vários prêmios e é reconhecida na região por seus arranjos criativos e atuações memoráveis.





“Nossa banda representa uma das mais sólidas expressões da cultura de Nova Odessa. Celebrar seus 38 anos é reconhecer a importância da continuidade das políticas públicas de valorização da música, da formação artística e do acesso à cultura de qualidade para toda a população”, destacou o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri.





A apresentação promete emocionar o público com um repertório cuidadosamente selecionado pelo maestro Marco Almeida Jr., e contará com a participação especial da cantora Simone Brasil como solista, que interpretará obras marcadas pela riqueza da música brasileira, em uma noite especial que reforça o talento dos músicos e o valor da cultura para todos.





Sobre a Banda Sinfônica Municipal





Fundada em 1986 e atualmente sob a regência do maestro Marco Almeida Jr., a Banda Sinfônica Municipal “Professor Gunars Tiss” é mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo. Destaca-se pelo compromisso com a excelência musical e versatilidade de seu repertório, que transita entre obras sinfônicas clássicas e arranjos criativos de músicas populares.

Reconhecida regional e nacionalmente por sua qualidade artística, a agremiação musical é nove vezes campeã estadual e bicampeã nacional, tem três CDs gravados, incluindo um projeto realizado em parceria com a FUNARTE, consolidando-se como um patrimônio musical da cidade. Sua trajetória é marcada por uma participação ativa na vida cultural da comunidade local, promovendo concertos temáticos, apresentações em eventos oficiais e iniciativas de formação musical.

