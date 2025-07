Exposição “Um trator nacional para a agricultura brasileira” pode ser visitada no Centro de Memórias

A exposição “Um trator nacional para a agricultura brasileira” chega ao Centro de Memórias a partir desta sexta-feira (1º). Realizada pelo CEDOC da Fundação Romi, a mostra pode ser visitada até 22 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Com passagem no Tivoli Shopping e Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”, a mostra possibilita que os visitantes tenham acesso a este importante capítulo da história de Santa Bárbara d’Oeste e da indústria nacional. O conteúdo é acessível em Libras e Braille, e visitas guiadas podem ser agendadas com a equipe do CEDOC pelo site www.cedoc.org.br.

Desde 2024, o CEDOC vem conduzindo um extenso trabalho de pesquisa e preservação, registrando mais de 1.000 documentos históricos das décadas de 1940 e 1950. Entre os materiais analisados estão fotografias, recortes de jornais, desenhos técnicos e documentos textuais que retratam a trajetória da Romi S.A., então chamada Máquinas Agrícolas Romi Ltda., no desenvolvimento de um trator nacional, em um período em que o Brasil dependia exclusivamente de máquinas importadas.

Além de serem digitalizados, catalogados, higienizados e acondicionados na reserva técnica, esses documentos estão disponíveis para consulta gratuita no site cdoc.fundacaoromi.org.br. Nos painéis da exposição, os visitantes poderão conhecer registros técnicos e visuais que ajudam a compreender a importância desse momento da história local e nacional.

A exposição é resultado do projeto “Trator Toro”, apresentado pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio da Romi S.A., por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Exposição “Um trator nacional para a agricultura brasileira”

Até 22 de agosto

Visitação: segunda a sexta-feira das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Local: Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Acervo do CEDOC: cdoc.fundacaoromi.org.br

