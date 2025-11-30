Roberta Lima vistoria situação de gatos no Jardim Botânico

A vereadora Roberta Lima (PRD) visitou na quarta-feira (26) o Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneghel” após receber em seu gabinete uma demanda de moradores sobre a presença de grande quantidade de gatos soltos no espaço e a distribuição inadequada de alimentos por alguns visitantes.

A parlamentar foi recebida pelo secretário adjunto de Meio Ambiente, Thiago Martins, que a acompanhou por toda a área para analisar de perto a situação apontada pela população. Durante a visita, foram observados os pontos onde há maior concentração de felinos e identificadas práticas de alimentação, que de acordo com a parlamentar, embora motivadas por boa intenção, acabam gerando riscos sanitários e ambientais.

Segundo Roberta Lima, a iniciativa da vistoria tem como objetivo buscar soluções responsáveis e sustentáveis, tanto para os animais quanto para a preservação do espaço público. “A demanda chegou através dos próprios moradores, que estão preocupados com os animais e com o equilíbrio ambiental do Jardim Botânico. É nosso papel ouvir, verificar e construir caminhos viáveis em conjunto”, destacou a vereadora.

“A partir desta visita, irei discutir o tema com a secretaria de Meio Ambiente, Andréa Cristina Fernandes Gonçales, e os próprios cidadãos que levaram a demanda para apresentar a melhor solução para o caso, como orientações à população, possíveis ações de manejo responsável, estratégias de controle populacional e alternativas que garantam o bem-estar dos animais sem prejudicar o ecossistema do parque”, acrescentou.

Roberta Lima reforçou que o diálogo entre poder público e comunidade é essencial. “O importante é que as decisões sejam técnicas, responsáveis e construídas de forma conjunta. Estamos trabalhando para chegar ao melhor entendimento para todos, moradores, visitantes, administração municipal e, principalmente, os animais”, concluiu.

